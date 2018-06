Ecco la Stagione Concertistica “Incontri Musicali mediterranei 2018”

La Stagione Concertistica Incontri Musicali Mediterranei è giunta ormai alla sua quarta edizione e il suo Direttore Artistico Gianfranco Russo presenta il cartellone di dieci appuntamenti che compone il programma.

Quest'anno, grazie al Direttore organizzativo e comunicazione Maria Teresa Marzano, i concerti si svolgeranno a Vibo Valentia presso il Sistema Bibliotecario Vibonese e il Palazzo Murmura e a Stefanaconi presso l'Accademia di Belle Arti Fidia.

Si inizia Sabato 30 giugno presso l' Accademia di Belle Arti Fidia con la pianista Margherita Capalbio, che affronterà la grande letteratura di Schumann, Listz e Chopin.

Venerdì 6 luglio sarà il cortile del Sistema Bibliotecario Vibonese a ospitare il secondo appuntamento, un concerto lirico che vedrà protagonisti tre giovani musicisti, il soprano Naomi Borello, il tenore Davide Minoliti, accompagnati al pianoforte da Carmelo Bongiovanni, che eseguiranno musiche di Tosti, Verdi e gli amori e passioni nei personaggi femminili pucciniani.

Ancora al Sistema Bibliotecario Vibonese gli appuntamenti del 13 luglio, con il fisarmonicista Francesco Mazzei che eseguirà musiche di Bach, e del 18 luglio quando il pianista Giuseppe Maiorca eseguirà un programma viennese con autori come Mozart e Schubert oltre a un omaggio al compositore Castelnuovo-Tedesco a cinquant'anni dalla morte.

Il 29 luglio, nella sontuosa cornice di Palazzo Murmura, il Punto Coronato Quartet composto da Gianpaolo Macrì al flauto , Michael Manula al violino, Ilenia Didiano alla viola e Francesco Valenzisi al violoncello eseguirà i quartetti di Paisiello e Mozart.

Sabato 1 settembre Ivan, Isac e Igor Macrì si esibiranno di nuovo presso il Sistema Bibliotecario Vibonese, in un inusuale ensemble, formato da chitarra, violino e violoncello, con le musiche di Castelnuovo -Tedesco.

Il 22 settembre presso l'Accademia di Belle Arti Fidia il pianista Alessandro Marano proporrà Listz e Beethoven il mentre il 19 ottobre sempre l'Accademia di Belle Arti Fidia ospiterà l' Amazing trio, un ensemble di tre chitarre con un programma ancora da definire.

Come ogni anno la Stagione ospiterà un giovane artista, quest'anno sarà la volta della pianista Teresa Campana, che si esibirà con musiche di Beethoven il giorno il 22 novembre, ancora una volta presso l'Accademia di Belle Arti Fidia.

All'interno della Stagione l'orchestra Sinfonietta Mediterranea diretta da Gianfranco Russo, eseguirà una composizione in prima assoluta del maestro Antonio Sirignano e il Concerto di Haydn per pianoforte e orchestra, con il pianista Alessandro Marano.

L'orario previsto per i concerti è quello delle 20.30 e tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Determinante è stato l'apporto fin dalla prima edizione del prof. Michele Licata che ne ha ospitato i concerti nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti Fidia.

Questa edizione si arricchisce del partenariato con il Sistema Bibliotecario Vibonese diretto dal dottor Gilberto Floriani, e dall'Associazione pro-Fondazione Antonino Murmura presieduta dalla professoressa Maria Murmura Folino in collaborazione con il comune di Vibo Valentia e altre associazioni presenti sul territorio.