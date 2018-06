Fughe organizzate – Scuola di teatro del SBV celebra la chiusura del proprio primo anno accademico con la mise en scene de “Il passo del gatto”, commedia noir del commediografo Francesco Malorzo

Venerdì 15 giugno alle ore 20.30, la splendida terrazza di Palazzo Santa Chiara ospiterà "Il passo del gatto", pièce teatrale scritta e diretta dal commediografo Francesco Malorzo.

Lo spettacolo va ad inaugurare l'attesissima, ed ormai consueta, serie di eventi culturali "all'aperto" che il Sistema Bibliotecario Vibonese promuove da qualche anno per accompagnare il pubblico nelle calde serate estive, ma va anche a celebrare la conclusione del primo, fruttuoso, anno accademico di Fughe organizzate – Scuola di teatro del SBV.

La scuola, nata lo scorso autunno dalla geniale intuizione di Francesco Malorzo ("padre" e Direttore artistico delle Fughe), supportata e guidata da Gilberto Floriani (Direttore SBV), è da subito divenuta parte integrante dell'offerta culturale del Sistema Bibliotecario Vibonese: da ottobre a maggio gli allievi di Fughe organizzate (25 aspiranti attori di età compresa tra i 30 e i 60 anni, previamente selezionati dallo stesso Direttore artistico) hanno avuto l'opportunità di seguire settimanalmente lezioni di dizione e tecniche vocali, di lettura espressiva, di discipline della recitazione, e di essere seguiti – oltre che dallo stesso Malorzo – da Davide Fasano, coach d'eccezione, proveniente dall'Accademia di Arti Drammatiche "Teatro senza Tempo" di Roma.

Dopo mesi di impegno, studio e nuovi stimoli, gli alunni sono ora chiamati a salire finalmente sul palcoscenico e a misurarsi con il grande pubblico...E la scelta de "Il passo del gatto" quale saggio finale, come si legge in una nota di Malorzo, non pare essere stata casuale:

"Quando è stato necessario pensare al testo che gli allievi della Scuola di teatro avrebbero dovuto rappresentare, alla fine del primo anno di corso, "Il passo del gatto" è stata la prima commedia che mi è venuta in mente. Intanto per la sua "coralità": è una commedia con molti ruoli, e dunque ben si presta ad essere impegnata da una nutrita squadra di interpreti e - tuttavia - rispetto al testo originale è stato necessario apportare alcune modifiche proprio per permettere la presenza in scena di tutti gli studenti. Ciò a cui il pubblico assisterà sarà dunque uno spettacolo dalla scena parecchio trafficata! La trama, naturalmente, è stato poi un motivo per proporla al gruppo: storia di neve e di bufera, di isolamento forzato e insuperabile, di strane presenze...E poi anche personaggi comici , inaspettati, esplosivi, che restano nella memoria. Insomma, un vero piacere per me riproporla come lavoro conclusivo del primo anno della nostra scuola".

La serata del 15 giugno sarà dunque un'imperdibile occasione per apprezzare del buon teatro, ma anche e soprattutto per stupirsi piacevolmente davanti al meraviglioso spettacolo che la costanza, la passione, la sinergia tra le persone possono essere in grado di produrre.

I biglietti saranno in vendita presso il Sistema Bibliotecario Vibonese a partire da lunedì 28 maggio e avranno un costo di 10,00 euro (è prevista una promozione per gruppi superiori alle 4 persone).

Per informazioni e prenotazioni: 0963/547557 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

"Il passo del gatto" – TRAMA

Scampati ad un incidente stradale con il bus sul quale viaggiavano, una comitiva di amici, durante una gita in montagna, finisce per perdersi durante una tormenta di neve. L'unica salvezza sembra essere uno chalet sperduto fra le montagne innevate e trovato per miracolo. Lo chalet, gestito da una coppia di coniugi e dalla loro governante, è gelido e immerso in una penombra perenne. Il gruppo si sistema alla meno peggio sperando nella clemenza del tempo per il mattino successivo. Durante la notte strani personaggi si aggirano per le stanze, come una bella nobildonna finita sulle cronache – un secolo prima – per la scandalosa relazione con un giovanissimo amante, ed una coppia di suore intente ad assistere, sin dai tempi di Ruggero d'Altavilla, i viandanti dispersi lungo il cammino. Col passare delle ore, l'improvviso e fortuito riparo sembra l'inizio della fine della disavventura dei nostri amici, se non fosse per il fatto che nella penombra dell'oscuro chalet si sappia come entrare...Ma non come uscire.