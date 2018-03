Vibo, domani concerto della Fausto Torrefranca Brass Ensemble

Domani alle h 18,00 presso l'Auditorium dello Spirito Santo avrà luogo il terzo appuntamento della stagione I Concerti del Giovedì Un'idea per la città promossa dal Conservatorio di Musica di Vibo Valentia con la collaborazione organizzativa di AMA Calabria e l'adesione di 12 associazioni culturali vibonesi. Protagonista della serata la Fausto Torrefranca Brass Ensemble diretta dal M° Giuseppe Barletta la nuova formazione del conservatorio di Vibo Valentia destinata a diventare, per la qualità dei suoi componenti, una delle più prestigiose brass italiane.

Il progetto I Concerti del Giovedì - fortemente voluto dal Presidente del Conservatorio Avv. Francesco Vinci – vede impegnata in qualità di associazione patrocinante la sezione vibonese del Convegno di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia presieduta dalla prof.ssa Signora Franca Garofalo Cantafio.

Di altissimo valore la qualità degli interpreti che sono gli allievi delle classi di ottoni del Conservatorio di Vibo Valentia arricchiti dalla presenza dei solisti Francesco Lucchino e Nello Salza.

La "Fausto Torrefranca Brass Ensemble", composta da docenti e allievi del Conservatorio di Vibo Valentia, nasce nell'ambito del Vibo Brass Project 2017/18 da un'idea dei docenti delle classi di Tromba, Corno Trombone e Tuba. Attraverso la realizzazione di un repertorio originale di grande interesse, l'Ensemble si pone non solo l'obiettivo di valorizzare le specifiche professionalità presenti all'interno dell'Istituzione ma soprattutto di offrire agli allievi l'opportunità di una formazione specialistica e la contestuale acquisizione, nell'ambito dell'attività didattica proposta in classe, d'importanti esperienze utili per un futuro professionale. Giuseppe Barletta, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza sotto la guida dei Maestri Arcangelo Minisci e Roberto Civitella. In seguito ha partecipato a numerose Master-Class perfezionandosi con i Maestri Luciano Giuliani e Giampiero Riccio. Ha svolto un'intensa attività artistica con l'orchestra "Philarmonia Mediterranea, presso il Teatro A. Rendano di Cosenza, con l'Orchestra Filarmonica "Francesco Cilea" di Reggio Calabria e l'Orchestra "La Grecìa" della provincia di Catanzaro. Ha, inoltre, collaborato con ensembles e gruppi cameristici di ottoni e di fiati. Attualmente è titolare della classe di Corno presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia.

In programma di Leon Vliex Invention for Brass & Percussion (trascrizione Nicola Ferro), di Hoagy Carmichael Stardust, di Georges Bizet Toreador, di Giacomo Puccini O mio babbino caro di Ungureanu Dumitru Romanien Dance (soloist Francesco Lucchino), di Richard Wagner Tannhauser, di George Gershwin The Man I love, di John R Miller / Orlando Murden For once in my life, di Chris Hazell Three Brass Cats (soloist Nello Salza) di Ennio Morricone Western Suite (soloist Nello Salza)

Ulteriori informazioni sul concerto e sulla stagione sono reperibili consultando il sito www.amaeventi.org