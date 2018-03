Vibo, il 10 marzo il Recital dei pianisti Colafelice e Ferruggio all’aula Magna del Conservatorio di viale Affaccio

Sabato 10 marzo 2018 alle h 18,00 presso l'aula magna della sede di viale Affaccio del Conservatorio di Musica, avrà luogo un recital organizzato da AMA Calabria e dal Conservatorio di Vibo Valentia che vedrà impegnati i pianisti Leonardo Colafelice e Nazzareno Ferruggio.

Nell'Agosto 2016 Leonardo Colafelice è risultato il vincitore del Secondo Premio nel prestigioso concorso "Cleveland International Piano Competition" ricevendo inoltre 3 premi speciale: premio del pubblico, migliore esecuzione di una composizione di autore russo e premio attribuito dalla giuria di giovani. Prima di questo, Leonardo ha vinto numerosi altri premi internazionali: Nel maggio 2014, a soli diciotto anni, Leonardo Colafelice è stato finalista alla XIV edizione del concorso "Arthur Rubinstein International Piano Master Competition" di Tel Aviv, dove ha ottenuto ben 3 premi speciali: premio come miglior interprete del Concerto classico; premio come miglior interprete di una composizione di Chopin; "Advanced Studies Grant" per il più notevole pianista sotto i 22 anni. Nell'Ottobre 2014 riceve il premio intitolato ad A. B. Michelangeli dal Comune di Appiano. Nato nel 1995, si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione sotto la guida del M° Pasquale Iannone presso il Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari. Attualmente è docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia e questo fa di lui, all'età di 22 anni, il più giovane insegnante di Pianoforte nei Conservatori italiani. Colafelice è regolarmente invitato in importanti festival musicali nelle principali città italiane e estere.Ha suonato, inoltre, con numerose e prestigiose orchestre tra cui: Cleveland Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Rochester Philharmonic Orchestra, Aarhus Symphony Orchestra, Kristiansand Symphony Orchestra, Chile Symphony Orchestra, Marocco Philharmonic Orchestra, Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Orchestra di Padova e del Veneto. Nazareno Ferruggio nasce nel 1981. Si diploma all'età di diciannove anni al Conservatorio "N.Piccinni" di Bari conseguendo il massimo dei voti, lode e la menzione d'onore. Laureato nella classe di concerto di Ragna Schirmer presso la Musik Hochschule di Mannheim, ha seguito masterclasses con illustri Maestri quali: K.H.Kammerling,J.Achucarro,J.Lowenthal,J. Soriano, K. Bogino. E' vincitore di diciotto Primi Premi e laureato in diversi concorsi nazionali ed internazionali: Citta' di Casamassima, Citta' di Airola, Premio Rossomandi,Torneo Internazionale della Musica, Premio Moncalieri, Premio Argento, Premio Rovere d' Oro.

Ha ricevuto il Liszt Special Prize in Oslo Grieg International Competition (Norvegia). Ha vinto l'IBLA GRAND PRIZE , premiato con un recital alla Carnegie Hall di New York nel 2005.(Debutto a soli ventiquattro anni). Suona regolarmente per le principali società concertistiche italiane e straniere. Le sue interpretazioni e la sua grande vena artistica riscuotono sempre grande successo di pubblico e critica. E' stato solista con l'Orchestra Sinfonica di Malta con direttore Brian Schembri al Teatro Manoel, con l' Orchestra della Provincia di Bari diretto da Karl Martin nel concerto n. 2 di Frederic Chopin Orchestra , Magna Grecia e Orchestra di Michoacan in Messico. Di recente ha tenuto una tournée in Asia suonando concerti in Myanmar, Singapore e Vietnam.

In programma musiche di Satie, Chopin, Beethoven e Caikowsky.