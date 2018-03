Per la prima volta "Il seme-tour" della christian rock band Kantiere Kairòs arriva nelle scuole, nell'anno in cui la Chiesa si sta preparando al Sinodo sui giovani. Domani, lunedì 5 marzo, a Filadelfia (Vibo Valentia) il gruppo formato da 5 musicisti cosentini si esibirà alle ore 11 in un concerto-testimonianza presso l'Auditorium comunale in Piazza G.A. Serrao, organizzato dalla parrocchia di Santa Barbara in collaborazione con l'Istituto omnicomprensivo statale diretto dalla dottoressa Francesca Viscone. Tra gli spettatori, docenti e alunni degli istituti superiori cittadini e di terza media, a cui verranno presentati i brani del nuovo album "Il seme".

Alle ore 15 l'incontro proseguirà nella chiesa in piazza Santa Barbara, con un momento di riflessione a cui parteciperanno i fedeli di entrambe le parrocchie cittadine, quella di Santa Barbara e di San Teodoro.

«Il futuro è nelle mani dei giovani. La vita eterna nelle mani di tutti. Avere un'opportunità di confronto su questi due aspetti con gli alunni delle scuole, ovvero persone dall'altissimo concentrato di idee, sogni, progetti, esperienze, paure, illusioni, disillusioni, è per noi avere un quadro molto affidabile (a livello nazionale) di come è considerata la fede oggigiorno nel teenager vittima "dell'assoluto internettiano", quando invece l'assoluto spirituale spesso è relegato ad un linguaggio arcano e del sentito dire, quindi del tutto messo da parte», affermano i membri del Kantiere Kairòs, spiegando: «L'obiettivo nostro è quello di affrontare la fede, la conversione, il cammino individuale, attraverso un linguaggio che potrebbe essere più vicino e stimolante per i giovani: la musica, e nello specifico quella rock. Vogliamo affrontare questi aspetti in forma nuova, più "leggera" e attuale, proprio perché Cristo non è un personaggio vissuto duemila anni fa, ma è contemporaneo tanto quanto lo siamo in questo preciso momento tutti noi. Per questo abbiamo deciso di avviare questo nuovo progetto, cioè quello di portare la nostra musica nelle scuole secondarie di secondo grado, ossia direttamente nei luoghi che i giovani vivono nel loro quotidiano».

Fra i 14 brani del nuovo disco, "Un passo oltre", inno della 37a Marcia francescana conclusasi il 2 agosto 2017 ad Assisi, mentre "Basta farlo" è stato l'inno della Giornata dei giovani promossa dall'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano nell'estate del 2016.