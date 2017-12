Il 26 dicembre concerto di Eman a Vibo Valentia

Un grande evento per i giovani e non solo. Sarà Eman, celebre cantante calabrese, ad intrattenere il pubblico vibonese la sera di Santo Stefano, 26 dicembre, a partire dalle 21.30. Si tratta di un evento organizzato dal Comune di Vibo Valentia, con il contributo dell'associazione Saturnalia e dell'agenzia creativa Staffish. Il concerto si terrà in Piazza Garibaldi, antistante Palazzo Gagliardi, e sarà completamente gratuito. Eman, all'anagrafe Emanuele Aceto, nasce a Catanzaro il 25 giugno 1983. All'età di 11 anni inizia a suonare la chitarra e si avvicina al mondo del cantautorato, scrivendo i suoi primi testi. Spinto da alcune difficoltà di comunicazione, si tuffa a capofitto nella musica e dal 2001 diventa Eman. Nel 2012, grazie al successo ottenuto dal brano Insane, viene notato da Sony Music Italy, che lo mette sotto contratto. Anche il web non è rimasto indifferente ad Eman, tanto che il singolo Amen, nel 2015, è stato per settimane primo in classifica nella Viral 50 di Spotify. Successivamente, a febbraio 2016, esce Amen, il primo album ufficiale di Eman, che conquista il 37° posto della classifica FIMI. Il suo secondo disco è in fase di finalizzazione e uscirà presto, mentre continua ad essere seguito nel suo percorso di crescita dalla storica agenzia milanese Barley Arts. Sui social network sono già in centinaia ad aver confermato la propria presenza all'evento più importante di queste festività natalizie.

Dettagli Creato Domenica, 24 Dicembre 2017 19:39