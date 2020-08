"Armonie d'arte Festival": pubblico entusiasta per Richard Galliano

Quelle sere a Scolacium che non dovrebbero avere fine...Quando il pubblico continua ad applaudire, chiedendo innumeravoli volte di proseguire lo spettacolo, all'infinito...

E' accaduto ieri sera ad Armonie d'Arte, il festival diretto da Chiara Giordano che, con una programmazione intensa e raffinata, sta regalando emozioni intense. Sul palco un artista eccezionale, virtuoso della fisarmonica e del bandoneon: Richard Galliano. Il musicista e compositore francese ha stravolto il pubblico con la sua verve, spaziando dalla musica classica al tango e regalando un finale magico con "Estate" di Bruno Martino. Insieme a lui l'eclettico flautista Massimo Mercelli e il Quintetto dei Solisti Aquilani.

<<E' stato emozionante - ha affermato Galliano – Il pubblico è stato attento e caloroso, mi sono sentito molto amato. Una serata memorabile.>>

In platea, al Parco Archeologico Nazionale di Borgia, era presente il presidente di Italia Festival, Francesco Maria Perrotta, : <<Armonie d'Arte è uno di quei Festival che è riuscito a resistere in una stagione così complicata. Il direttore artistico Chiara Giordano ha confezionato, ancora una volta, una programmazione eccellente con eventi di altissimo livello, artisti straordinari, in una location unica e suggestiva. Appuntamenti di rilievo, ascoltati e goduti in totale sicurezza, che fanno ben sperare per il futuro. C'è bisogno di positività e di qualità, c'è bisogno di appuntamenti di valore come Armonie d'Arte Festival>>.