Torna 'Artisti in Corsia': al Parco Archeologico di Scolacium bambini e artisti locali protagonisti

Tornano le emozioni di "Artisti in Corsia", l'iniziativa organizzata dall'associazione ACSA & STE Onlus, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro, che grazie al progetto "We will make your dream come true" si pone l'obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità.

La III edizione si svolgerà il 13 agosto alle ore 21 nel magico scenario del Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz) come evento speciale di Armonie d'Arte Festival.

Nella sala concerti del Comune di Catanzaro sono stati presentati tutti i dettagli nel corso della conferenza stampa moderata da Domenico Gareri che sarà anche il presentatore della serata.

"Ringraziamo Chiara Giordano, ideatrice e direttore artistico di Armonie d'Arte Festival – hanno affermato Giuseppe Raiola, presidente associazione Acsa & Ste Onlus e past president Lions Club Catanzaro Host, e Pasquale Placida, presidente Rotary Club Catanzaro - per aver deciso di ospitare il nostro evento. Continueremo a regalare tanti sorrisi e ad abbattere i "muri" che spesso nei reparti ospedalieri si ergono".

"Un grazie speciale – ha aggiunto Raiola – va al past president del Rotary, Giuseppe Mazzei, col quale abbiamo ideato il progetto. Nel corso di questi mesi abbiamo esaudito tanti desideri, ultimissimo quello di realizzare un volo su elicottero. Le sensazioni che i bambini sono in grado di trasmetterci hanno un valore inestimabile".

"Noi siamo fatti per essere d'aiuto ai più bisognosi - ha sottolineato Antonio Scarpino, presidente Lions Club Catanzaro Host – Giuseppe Raiola è un esempio di professionista straordinario che si spende continuamente per il prossimo. Raiola non è il passato ma il futuro del Lion Club perché continueremo a lavorare a stretto contatto. Siamo felici di far parte di questo progetto internazionale quale Armonie d'Arte Festival".

Presente anche Pietro Falbo, presidente di Confcommercio Calabria Centrale: "La sinergia creata tra club service e associazioni per questa lodevole iniziativa è straordinaria. Noi siamo al fianco per portare avanti questi progetti comuni così importanti".

Le conclusioni a Chiara Giordano: "Un Festival che parla di cultura e bellezza non poteva non aprirsi ad un evento del genere. Siamo felici di questa opportunità suggerita da Alfonsa Trapasso, magari sarà il lancio per aprire una sezione di Armonie d'Arte dedicata al sociale".

Il 13 agosto, protagonisti sul palco saranno i bambini ma anche tanti artisti locali. Si esibirà la Fanfara dei Carabinieri. Tra i tanti ospiti, grandi suggestioni con il ventriloco "Samuel", vincitore della V edizione di Italia's got talent. E poi le speciali incursioni di Roby Facchinetti dei Pooh che dedicherà un brano ad "Artisti in Corsia" e di Rino Gattuso che invierà una maglia da lui firmata che sarà messa all'asta.

La V edizione di Artisti in Corsia si avvale della collaborazione con l'Unicef e l'associazione "Mani Unite per Pardova", con il supporto della Gioelleria Megna.

I biglietti, il cui ricavato andrà in beneficenza per realizzare i sogni dei bambini, possono essere acquistati contattando l'agenzia "Present&Future" ai numeri: 0961744565 – 366 3432303.