Torna “Liriche e note e… sotto le stelle di San Lorenzo”: la serata evento dell’estate lametina

Settima edizione di "Liriche, note e... sotto le stelle di San Lorenzo", ideata e promossa dall'Associazione culturale San Nicola. La serata – evento sarà presentata in conferenza stampa martedì 14 luglio 2020 alle 10 nella sala convegni delle Terme Caronte Spa. Anche per l'edizione di quest'anno l'Associazione assegnerà il premio "La rosa nel bicchiere", giunto alla seconda edizione. Il riconoscimento è ispirato al famoso componimento del poeta lametino Franco Costabile, fra i più grandi autori della letteratura italiana del Novecento. Il premio viene assegnato ogni anno a personaggi illustri, aggregazioni sociali o realtà imprenditoriali che hanno operato e continuano a operare per lo sviluppo economico e socio-culturale della comunità lametina e della terra di Calabria.

Come ogni anno "Liriche, note e... sotto le stelle di San Lorenzo" sarà caratterizzata da diversi momenti: non mancheranno lapoesia e il teatro in vernacolo a cura del gruppo artistico dell'associazione; ci saranno come sempre degli importanti ospiti musicali che con le loro esibizioni riproporranno al pubblico un repertorio di brani celebri da riascoltare, insieme al piacere di trascorrere insieme una serata sotto le stelle. Così come non mancherà, come ogni anno, l'omaggio alla memoria di personaggi illustri, la cui attività ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia locale.

"Fino ad un mese non pensavamo di poter riproporre la nostra manifestazione a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive anti-contagio – afferma il presidente dell'associazione Pino Morabito – Poi fortunatamente la situazione si è evoluta in positivo. Fin da ora ringraziamo la famiglia Cataldi che anche quest'anno ha inteso ospitarci per la realizzazione di quella che è diventata una serata-evento molto attesa per la stagione estiva lametina". La settima edizione di "Liriche, note e ... sotto le stelle di San Lorenzo" sarà un viaggio ideale per riscoprire, in musica e in poesia, tutto ciò che nei terribili mesi del lockdown ci è stato negato: le relazioni umane, gli affetti, la quotidianità. Una serata da sogno in quello che è un luogo identitario per la città, appunto il parco termale di Caronte.

I dettagli della serata saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di martedì 14 luglio 2020, alle 10. È gradita la presenza degli operatori dell'informazione

Per la realizzazione dell'evento, l'associazione ringrazia Banca Widiba e Gioielli Brasca per il concreto sostegno e la fattiva collaborazione.