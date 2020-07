Colapesce e Dimartino aprono il “Color Fest”

Ci saranno anche Lorenzo Urciullo e Antonio di Martino, in arte Colapesce e Dimartino, nell'edizione 2020 del Color Fest. Il 12 agosto, il duo aprirà la due giorni del festival, che quest'anno si terrà all'agriturismo Costantino di Maida (Cz), a pochi chilometri da Lamezia Terme.

Dopo lo spostamento, dovuto all'epidemia di Covid-19, delle date del tour teatrale previsto per la primavera del 2020, quest'estate Colapesce e Dimartino non avrebbero dovuto girare. L'idea iniziale era quella di attendere e aspettare tempi migliori, ma con il passare delle settimane si è fatta strada l'idea di provare a mettere insieme uno spettacolo nuovo, diverso da quello che avrebbero dovuto portare nei teatri, e che in qualche modo marcasse il tempo particolare che stiamo vivendo.

Per l'occasione i brani che compongono la scaletta de 'I Mortali' saranno presentati in una nuova versione, ancora diversa da quella del fortunato disco che sta ottenendo i favori delle critica e del pubblico, trainato dal singolo 'Luna Araba' con Carmen Consoli - dal grande AirPlay radiofonico - e affiancati da alcuni classici del repertorio solista di Colapesce e Dimartino (anche questi ri-arrangiati per l'occasione).

Con loro sul palco ci sarà il polistrumentista e produttore KWSK Ningia, per uno spettacolo che vuole essere sia musicalmente ricco.

Le altre date confermate del tour, prodotto e organizzato da OTR Live, sono: 13 agosto a Locorotondo (BA) - Locus Festival, 23 agosto Marina di Camerota (SA) - Meeting del Mare, 5 settembre Roma - Cavea Auditorium Parco della Musica, 11 settembre Bologna - Arena Puccini, 12 settembre Fiesole (FI) - Teatro Romano e il 26 settembre a Catania a Villa Bellini.

Il PROGRAMMA del COLOR FEST: