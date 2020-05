branidiparadiso: appuntamento musicale su Facebook con l’associazione culturale Martirano

Si chiama #branidiparadiso il prossimo appuntamento musicale, il quinto, cui aderire sempre virtualmente, previsto per sabato 16 maggio 2020, organizzato dall'Associazione Culturale Martirano.

"Abbiamo pensato al tema del Paradiso – dice la Presidente dell'Associazione Rosa Martirano - perché in questa seconda fase di lenta rinascita, vogliamo sentirci più positivi e sperare in una riconversione ed una ripartenza delle nostre vite, illuminate da nuovi suoni, voci, colori, dipinti, proposti e vissuti in una dimensione nuova, paradisiaca per l'appunto".

Chiunque volesse partecipare, può farlo iscrivendosi al gruppo.

"Associazione Culturale martirano" su Facebook e poi inviare video contenenti canzoni, poesie declamate, disegni in fase di evoluzione, dipinti, tutto rigorosamente Live. Sarà possibile postare dalle 17.30 in poi nel gruppo dell'Associazione e poi sui propri profili, usando #branidiparadiso.

La pubblicazione è prevista per sabato 16 maggio dalle 17.30 in poi su facebook.