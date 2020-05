Catanzaro, Cardamone: “Sul web il videoclip del cantante Stefano Gagliardi girato sul lungomare, un messaggio per ripartire uniti dopo l’emergenza Covid”

"Dopo il successo riscosso al concerto di Capodanno in Piazza, il cantante catanzarese Stefano Gagliardi ha voluto fare un altro regalo alla sua Catanzaro con la pubblicazione di un videoclip, girato sul lungomare, dal titolo "Un gabbiano blu" che rappresenta un omaggio alla nostra terra verso la ripartenza dopo l'emergenza coronavirus". Lo afferma l'assessore alla cultura Ivan Cardamone. "Il video è arricchito in parte da immagini aeree - prosegue - realizzate da droni e offerte dall'assessorato nel comune obiettivo di veicolare e promuovere le bellezze del nostro territorio tra la vasta platea del web. Gagliardi, fin dai primi passi come giovanissimo allievo di Pavarotti, è riuscito in questi anni a consacrarsi e sono orgoglioso di poter supportare il suo percorso che porta onore e lustro alla nostra città nel panorama artistico musicale nazionale e internazionale".

Lo stesso Gagliardi, nel ringraziare l'Assessorato alla Cultura e la Protezione civile regionale per il supporto dato, ha spiegato che "il video di Un gabbiano blu è nato in collaborazione con l'autore e produttore Francesco Sardella, dopo l'esperienza vissuta con Opera Dance Music per il Capodanno di Catanzaro, nell'ambito dell'iniziativa "Tutti uniti per la Protezione civile" per far fronte all'emergenza sanitaria. Insieme a tanti altri artisti, abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza e di responsabilità scegliendo una location come quella del lungomare e con la partecipazione della giovane catanzarese Sara Lamanna. La musica, mai come in questo periodo, ha la forza di trasformare le nostre vite e le nostre prospettive. È una piccola, ma fondamentale luce. Ho trascorso la quarantena nella mia città e accanto alla mia famiglia, ma spero di poter riprendere al più presto il tour lirico e i recital già programmati in Europa, portando sempre nel cuore l'affetto e le radici che mi legano alla mia terra".