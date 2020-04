Coronavirus: anche il Politeama di Catanzaro aderisce alla campagna #iorinuncioalrimborso destinata agli spettatori

Anche il teatro Politeama di Catanzaro aderisce alla campagna #iorinuncioalrimborso che ha già coinvolto altre istituzioni nel campo dello spettacolo per chiedere al pubblico di rinunciare al rimborso degli eventi sospesi o cancellati. Se da una parte il rimborso dei biglietti, seppur tramite l'emissione di voucher, è un adempimento previsto per legge, dall'altra non richiedere la restituzione del prezzo di un biglietto o di un abbonamento può essere un gesto prezioso per dare un po' di ossigeno all'intero sistema teatrale in attesa di una ripresa che si annuncia lunga e complessa. Si stima, infatti, che le necessarie misure disposte per il contenimento del contagio da Coronavirus abbiano causato perdite di dieci milioni di euro a settimana.



"La Fondazione Politeama – commentano il sovrintendente Gianvito Casadonte e il direttore generale Aldo Costa - si appella, dunque, ai propri affezionati spettatori affinché ognuno possa contribuire a dare sostegno alla continuità del lavoro e della programmazione in vista della prossima stagione. Mai, come in questo momento, è fondamentale mettere in pratica con i propri gesti il connubio tra cultura e solidarietà per difendere i teatri della città e le tante professionalità che vi operano".