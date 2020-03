Lamezia Terme: il gruppo Teatro "G. Vercillo" piange la scomparsa di Gianni Antonio Ruberto

Il gruppo Teatro "G. Vercillo" esprime il suo cordoglio per la perdita di Gianni Antonio Ruberto, esperto operatore televisivo e stimato uomo. Una scomparsa che lascia sgomenti in un periodo così delicato che ci impone distanza sociale ricordandoci però, la bellezza dello stare vicini e aggravando così questa separazione.

"Le nostre strade hanno incrociato quella di Gianni in occasione dell'avventura televisiva della compagnia durante la quale, ognuno di noi ne ha potuto apprezzare le doti pima che professionali, quelle umane.

La sua capacità di parlare con uno sguardo profondo e amichevole, non lasciando che le parole, spesso per lui superflue, potessero rubare la magia di quel linguaggio, essenziale ma sempre rispettoso.

Sul set televisivo ci ha sempre guidati con integerrima professionalità lasciando che quei suoi improvvisi e semplici sorrisi, dessero approvazione del nostro fare.

In particolare – ha sottolineato Luisa Vaccaro - voglio come parte del gruppo, come lametina e oggi come assessore con delega allo spettacolo, ringraziare Gianni Antonio per aver indirizzato i miei primi passi in questo mondo, insegnandomi a credere in me stessa, e a continuare con lo studio, la gavetta e soprattutto con l'umiltà. Egli agiva sempre dietro le quinte ma non soltanto come ruolo professionale ma come stile di vita, pronto ad accendere i riflettori sulla bellezza della vita. In lui rivedo un maestro che mi ha testimoniato che spettacolo è soprattutto serietà, perfetto equilibrio tra sorriso e lacrima, senza filtro ma con i giusti filtri tra quello che si è e ciò che bisogna trasmettere.

Tutto il gruppo teatrale si stringe a distanza ma con profonda vicinanza a Susanna, sua compagna di vita e lavoro, ricordandole i tanti ricordi lasciati dal suo Gianni, qualcuno dei quali ritroverà in quelle nostre commedie da lui riprese.

Le luci si spengono ma saremo noi tutti, per lui, a continuare lo spettacolo della vita, mettendo in pratica quei trucchi per stare dietro una telecamera e al mondo".