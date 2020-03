Catanzaro, rinviato il concerto di Luigi Attademo a Palazzo de Nobili

In seguito alle misure che il Governo sta per adottare in termini di sicurezza relative all'attuale criticità causata dal Coronavirus, l'Associazione Amici della Musica e AMA Calabria comunicano che il concerto del Maestro Luigi Attademo, previsto per sabato 7 marzo nella Sala Concerti di Palazzo De' Nobili di Catanzaro, è rinviato a data da destinarsi.

Si informa che il suddetto concerto è solamente rinviato e che l'Associazione Amici della Musica sta impegnandosi a individuare con la produzione una nuova data disponibile.

Dettagli Creato Giovedì, 05 Marzo 2020 10:34