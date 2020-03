“Vacantiandu”, i “Mummenschanz” sostituiti con “I Lucchettino”

La direzione artistica della rassegna teatrale Vacantiandu comunica che, per motivi tecnico-organizzativi, lo spettacolo dei Mummenschanz previsto per il 31 marzo 2020 sarà annullato e sostituito con I Lucchettino, uno show straordinario di magia e comicità. Protagonista il duo di clown, mimi e prestigiatori Luca & Tino in arte I Lucchettino. Definiti dal quotidiano francese Le Figaro "gli Stanlio e Ollio italiani" e vincitori dell'Oscar della magia Mandrake d'Or si sono esibiti in tutto il mondo: dai varietà in compagnia del grande trasformista Arturo Brachetti agli studi televisivi di Zelig Circus, dal Circo Massimo su Rai 3 al prestigioso Signé Taloche, programma cult della televisione belga.

Dettagli Creato Lunedì, 02 Marzo 2020 18:32