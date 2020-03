Il soprano catanzarese, Giorgia Teodoro, vince il Concorso di Spoleto

Si è tenuta al Teatro Nuovo di Spoleto la prova finale della 74ma edizione del Concorso per Giovani Cantanti Lirici "Comunità Europea" 2020, organizzato dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli" - Teatro Lirico dell'Umbria.

La Giuria Internazionale, presieduta dal celebre mezzosoprano Grace Bumbry e composta da: Renato Bruson, illustre baritono e già vincitore del Concorso del Teatro Lirico nel 1961; Carlo Palleschi, Direttore d'orchestra; Mauro Mariani, critico musicale e musicologo e Michelangelo Zurletti, musicologo, critico musicale e Direttore Artistico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto "A. Belli", dopo quattro giorni di selezioni e dopo aver ascoltato i concorrenti provenienti da tutta Europa, ha decretato vincitori della 74ma edizione del Concorso sei cantanti con la seguente graduatoria:

I Teodoro Giorgia soprano 30 italiana

II Vincenti Andrea tenore 30 italiana

III Di Filippo Nicola tenore 30 italiana

IV Bovolo Dyana mezzosoprano 33 italiana

V Urbanowicz Magdalena mezzosoprano 29 polacca

VI Boccabella Chiara soprano 26 italiana

I cantanti sono stati accompagnati al pianoforte da Andres Sarre, Luca Spinosa e Dario Tondelli.

I vincitori del Concorso 2020, ammessi al Corso Biennale di Avviamento al Debutto, debutteranno nelle Stagioni Liriche Sperimentali di Spoleto e dell'Umbria 2020 e 2021.

I cantanti, durante il periodo di perfezionamento, seguiranno corsi di spartito e interpretazione con prestigiosi docenti e riceveranno una borsa di studio mensile; seguiranno moduli specifici di interpretazione vocale, recitazione, preparazione dello spartito con celebri cantanti, registi e direttori d'orchestra. Inoltre sono in programma lezioni di Elementi di Storia del Melodramma, lingua straniera, movimento corporeo, mimo e danza. Previsto anche un modulo di foniatria specifico per la voce cantata tenuto dal Dott. Graziano Brozzi.

Al termine del corso i vincitori debutteranno nella STAGIONE LIRICA 2020 dello "Sperimentale" che si svolgerà come di consueto nel mese di settembre.

Come lo scorso anno, il nominativo del cantante che ha ricevuto il punteggio più alto sarà comunicato a NUOVOIMAIE per l'assegnazione del premio Speciale NUOVOIMAIE a valere sui fondi dell'Art. 7 della legge 93/92 – settore musica pari a € 15.000 (quindicimila/00).

Il Concorso del Teatro Lirico Sperimentale, uno dei più antichi a livello internazionale, ha "laureato" negli anni molti tra i maggiori cantanti lirici, tra cui ricordiamo: Franco Corelli, Cesare Valletti, Antonietta Stella, Anita Cerquetti, Anna Moffo, Marcella Pobbe, Margherita Rinaldi, Mietta Sighele, Veriano Luchetti, Franco Bonisolli, Renato Bruson, Ruggero Raimondi, Leo Nucci, Mariella Devia, Lucia Aliberti, Giuseppe Sabbatini, Roberto Frontali, Roberto De Candia Sonia Ganassi, Elizabeth Norberg Schulz, Daniela Barcellona, Cinzia Forte, Micaela Carosi e moltissimi altri.

I cantanti vincitori del Concorso, oltre ad esibirsi nella Stagione Lirica di Spoleto e dell'Umbria, avranno la possibilità, come accaduto negli ultimi anni, di esibirsi in occasione di tournée e trasferte nazionali e internazionali grazie agli accordi di collaborazione che il Teatro Lirico Sperimentale ha sottoscritto con Istituzioni e teatri stranieri in Giappone, Cina, Canada, Russia ecc....

Presenti anche le giurie popolari che hanno assegnato dei premi speciali ai cantanti che hanno ritenuto i migliori.

Giuria del Coro del Teatro Lirico Sperimentale – Premio speciale a Nicola Di Filippo.

Giuria dei membri dell'Associazione Amici della Lirica di Perugia – Premio speciale a Vincenti Andrea.

Giuria degli studenti della Università della Terza Età di Spoleto – Premio speciale a Boccabella Chiara.

Il Concorso è reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e NUOVOIMAIE.

Al Concorso seguiranno due giorni di libere audizioni, nei giorni 1 e 2 marzo 2020, presso la Sala Monterosso di Villa Redenta a Spoleto. Le audizioni sono rivolte a tutti coloro che hanno superato i limiti imposti dal Bando per partecipare al Concorso di Canto e per giovani cantanti cittadini paesi extra-europei.