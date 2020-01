Rassegna teatrale dell’Asso V.I.T.A. a Catanzaro

Parte domenica prossima dal Teatro Hercules di Catanzaro, il "Teatro è Vita", la prima rassegna di teatro amatoriale a marchio Asso VITA Eventi Solidali (Volontari Italiani Teatro Amatoriale). La kermesse, organizzata in sinergia con gli ideatori di "Dialettando", gode del patrocinio dell' ACSE (associazione cultura e sport per l'Europa) e del libero contributo dell'emittente radio televisiva Studio 95. Si esibiranno a domeniche più o meno alterne, con inizio alle 18.30, otto Compagnie teatrali provenienti da varie province calabre. Aprirà la "Luna Gialla" di Reggio Calabria, e poi a seguire "I commedianti per caso" di Catanzaro, il "Laboratorio UICV" di Vibo Valentia, "Il sorriso" di Isola Capo Rizzuto, "Ridiamoci sopra" di Cittanova (RC), " I sognattori" di Soverato, "Nuovo Sipario 2015" di Curinga (CZ) e infine la Compagnia Popolare Girifalcese di Girifalco. Il calendario completo degli spettacoli e ogni altra informazione possono essere consultabili alla pagina facebook di Asso Vita Eventi Solidali : la prima organizzazione meridionale , di tipo federale, che raggruppa gli amanti dello spettacolo per hobby e senza scopo di lucro.

Creato Martedì, 07 Gennaio 2020