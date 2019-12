Capodanno: a Catanzaro festa in centro, musica fino all'alba

Una lunga notte nel centro storico di Catanzaro per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno all'insegna della musica e del divertimento. Ha avuto il via libera della giunta comunale, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, il programma allestito dall'amministrazione comunale per il tradizionale concerto di Capodanno che animera' la notte del 31 dicembre sul palco che sara' allestito, al centro di corso Mazzini, di fianco la Basilica dell'Immacolata. In particolare, la delibera predisposta dal settore cultura e turismo, diretto da Antonino Ferraiolo, illustrata dagli assessori Ivan Cardamone e Alessandra Lobello, recepisce le proposte presentate da Ecsdance Art e dall'agenzia Show Net che organizzeranno in esclusiva per la citta' di Catanzaro gli eventi musicali previsti durante tutta la notte. Si parte alle 23 con il gruppo Opera Dance Music, formazione che unisce il pop alla musica classica con l'utilizzo dell'elettronica. Alle 00.45 seguira' l'esibizione del rapper Nesli, fratello minore di Fabri Fibra, molto apprezzato per la qualita' dei suoi testi e il cui ultimo album "Vengo in pace" sta registrando un apprezzamento sempre piu' crescente. Subito dopo saliranno sul palco i Sud Sound System, band storica pugliese, che regalera' un tuffo nella dance hall reggae combinando ritmi giamaicani con la pizzica e la tarantella salentina. Infine, la performance di Briga, rapper salito alla ribalta con il programma cult "Amici" e idolo dei teenagers. "Per la prima volta Catanzaro aspettera' Capodanno all'aperto", commentano il sindaco Sergio Abramo e gli assessori Cardamone e Lobello. "Ci ritroveremo su corso Mazzini, prima della mezzanotte, per scandire il piu' classico dei conti alla rovescia verso il 2020 e vivere una lunga maratona musicale fino all'alba in compagnia di artisti capaci di unire tutti i gusti e tutte le eta'. Una proposta su cui l'amministrazione comunale ha creduto fortemente come evento di punta della rassegna "Sara' tre volte Natale" allestendo la cornice ideale per brindare tutti insieme al nuovo anno".

Dettagli Creato Venerdì, 20 Dicembre 2019 18:47