“Sarà tre volte Natale” a Catanzaro, domani il concerto di Francesca Prestia all’Immacolata

"Il concerto di Francesca Prestia aprirà uno dei week end centrali di "Sarà tre volte Natale". Lo hanno affermato il sindaco, Sergio Abramo, e l'assessore agli Spettacoli, Alessandra Lobello, annunciando l'appuntamento previsto per domani sera, a partire dalle ore 19, nella Basilica dell'Immacolata, "con il suggestivo happening "Facimu Natala" della bravissima cantautrice catanzarese".

La Prestia sarà accompagnata da Sergio Uccello (chitarra), Luciano Spagnolo (violino), Filippo Scicchitano (contrabbasso), Rocco Riccelli (tromba) e Fabio Tropea (percussioni).

"Sarà un evento unico nel suo genere grazie alla meravigliosa voce della cantautrice", hanno aggiunto Abramo e Lobello, "il meglio possibile per iniziare il fine settimana che ci porterà a Natale, alla sua magia e alle tante manifestazioni che, anche nei prossimi giorni, prenderanno per mano i catanzaresi conducendoli fino alla notte della vigilia".

"Facimu Natala" è un omaggio musicale e letterario alla tradizione calabrese. La Prestia, infatti, attingerà dal repertorio natalizio, ma anche dagli scritti di Vincenzo Padula, Corrado Alvaro e Achille Curcio durante un percorso nel quale presenterà le sue nuove ballate dedicate a tre importantissimi esponenti della spiritualità della nostra regione: Cassiodoro il grande di Squillace, Gioacchino da Fiore e san Francesco di Paola (in occasione del quinto centenario della sua canonizzazione).

Ospite della serata anche il comico Enzo Colacino, che affiancherà la cantastorie in un brano, dedicato al capoluogo, del poeta catanzarese Achille Curcio.

Francesco Prestia si esibirà nei prossimi giorni a San Giovanni in Fiore, nell'abbazia di Gioacchino da Fiore, e in un concerto al santuario di San Francesco di Paola.