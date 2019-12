"Né sosia, né cover ma un vero e proprio omaggio alla vita e alla musica di Renato Zero. Interpretato da chi, Renato, lo vive nel sangue. Da sempre. Il nostro obiettivo è cercare di comunicare le stesse emozioni che Zero ci trasmette, per consegnare al pubblico un intenso e piacevole ricordo".

Così si presenta La Coscienza di Zero, il gruppo che, dopo lo straordinario successo del 2017, venerdì 27 dicembre, alle ore 21, porterà al Teatro Comunale di Catanzaro uno speciale tributo a Renato Zero dal titolo "Sarà Tre Volte Natale".

Ma accanto al re dei Sorcini, interpretato abilmente dalla fantasia e dall'estro artistico di Salvatore Bellavista, ci sarà anche un altro grande artista italiano, Lucio Dalla. Sarà, infatti, Salvatore Mirarchi a dare corpo e voce al cantautore bolognese.

Uno spettacolo ricco di emozioni e con un fine benefico: il ricavato sarà devoluto all'associazione di volontariato "Portiamo un sorriso" che opera nel sociale, regalando momenti di sollievo e spensieratezza nei reparti onco-ematologici e pediatrici dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e, proprio il 7 gennaio 2020, sarà impegnata in una giornata di animazione con mascotte e tanti regali per i piccoli pazienti.

Per tutte queste ragioni "Sarà Tre Volte Natale": perché si tratta di un evento di beneficenza, un tributo a Renato Zero e Lucio Dalla e perché location speciale sarà il Teatro Comunale, cuore pulsante della cultura della città.

Tutti i brani saranno suonati rigorosamente dal vivo grazie alla presenza di eccezionali musicisti: Antonio Politano al pianoforte, Tommy Cristofaro alla batteria, Franco Catricalà al basso e Marco Perricelli alle chitarre, con la collaborazione di Noemi Giacomelli e Cinzia Potente.