A Lamezia Terme il concerto "Magic Christmas Song"

Lamezia shopping, in occasione delle festività natalizie, ha il piacere di presentare il "Magic Christmas Song". Il concerto di Natale si terrà Martedi 17 Dicembre alle ore 20.30, presso la Cattedrale di Lamezia Terme su corso Numistrano, grazie alla partecipazione dei ragazzi dell' orchestra Ardito-Don Bosco e dei docenti di musica (per il violino la professoressa Maria Mattea Pagani, per il pianoforte professore Alfredo Morello, per la tromba professore Raffaele Procopio e per il clarinetto professore Vincenzo Virgillo). La serata sarà presentata dal professore Tommaso Cozzitorto e sarà un momento di festa e condivisione per tutti i partecipanti.

Lamezia Shopping continua il suo impegno nel supportare eventi e attività dedicati all'nclusione delle nuove generazioni e alla partecipazione della comunità lametina. Dopo gli studenti del Liceo Classico Fiorentino indirizzo artistico, che hanno contribuito a "l'arte in vetrina", prima collettiva di opere d'arte di artisti locali, questa volta è il turno dei ragazzi della scuola media Ardito.

L'evento, di carattere artistico culturale, oltre ad allietare la città con un piacevole concerto natalizio, avrà lo scopo di gratificare tutti gli orchestrali che avranno modo di mostrare quanto appreso durante gli studi sostenuti nel corso degli anni.

Il direttivo di Lamezia Shopping resta vicino e di supporto alla comunità credendo fermamente che il miglior investimento per la città sia quello sul futuro e sull' inclusione dei giovani. Proprio per questo continua a renderli parte integrante delle iniziative promosse e coglie questa occasione nel periodo natalizio per augurare buone feste a tutti i cittadini e un 2020 ricco di nuove attività e attrazioni per le nuove generazioni.