Catanzaro: oggi e domani in scena "Il sindaco del Rione Sanità"

Il Teatro Incanto torna ad esibirsi al Comunale e si mette alla prova con una delle opere più intense della produzione drammaturgica di De Filippo.

Oggi, sabato 7 marzo, e domani, domenica 8, la squadra guidata da Francesco Passafaro porterà in scena "Il Sindaco del rione Sanità", una commedia scritta da Eduardo nel 1960 ma che risulta, purtroppo, ancora molto attuale, in quanto narra di un a presa di coscienza civile nei confronti della società cittadina che si sta degradando sempre di più verso una crisi nazionale della giustizia che già traspare all'orizzonte.

Come raccontava il noto autore, regista e scrittore, il personaggio centrale è stato ripreso dalla vita reale: "Si chiamava Campoluongo. Era un pezzo d'uomo bruno. Teneva il quartiere in ordine. Venivano da lui a chiedere pareri su come si dovevano comporre vertenze nel rione Sanità. E lui andava..."

Sul palco del Comunale ci saranno: Michele Grillone, Roberto Malta, Stefano Perricelli, Elisa Condello, Francesca Guerra, Antonio Paonessa, Michele Muzzi e lo stesso Passafaro. Una prova importante anche per gli allievi del TeatroLab: Carmen Mirarchi, Marco Trocino, Giosuè Valeo, Marinella Bruno, Chiara Pappianni, Chiara Silvestri, Daniela Fazio e Gabriele Santo.

Lo spettacolo di oggi sarà alle ore 20.30 e sarà anticipato da un aperitivo, a partire dalle ore 19.30, offerto dal Teatro Comunale; mentre, domani, il sipario si alzerà alle ore 18.30.

In entrambe le giornate, il foyer sarà dedicato alla raccolta fondi "Aiutaci ad Aiutare" organizzata per far fronte alla crisi economica che sta caratterizzando il Centro Calabrese di Solidarietà e che potrebbe portare, oltre a gravi disagi, anche alla chiusura delle realtà guidata da Isolina Mantelli, mettendo in serie difficoltà il percorso di recupero di tutti i ragazzi seguiti.