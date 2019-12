Catanzaro, Nicola Piovani e la sua "Musica Pericolosa" nel prossimo appuntamento di AMA Calabria

Una vita vissuta celebrando la sua passione per la musica. Sabato 14 dicembre, alle ore 21:00, Nicola Piovani si esibirà sul palcoscenico del Teatro Comunale di Catanzaro con il concerto La musica è pericolosa, inserito nel cartellone stagione teatrale catanzarese di AMA Calabria, che rientra fra gli eventi promossi con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell'ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali.

"La presenza di Nicola Piovani – ha dichiarato il direttore artistico Francescantonio Pollice – è un segnale forte che AMA Calabria ha voluto dare. Non solo premio Oscar, il Maestro è un musicista dotato di una personalità straordinaria e di una grande sensibilità che vengono elevate in ogni sua composizione. Il pubblico avrà il piacere di assistere al suo spettacolo percependo ogni più piccola sfumatura dei brani che lo hanno imposto all'attenzione delle platee di tutto il mondo".

Unica data in Calabria di un evento apprezzato da critica e media, La musica è pericolosa è un concertato che prende spunto da un libro dello stesso Piovani, che sul palco tradurrà in musica, immagini e parole una vita vissuta nel segno degli incontri che lo hanno introdotto nel mondo da lui sempre sognato. Autore di colonne sonore che hanno segnato quarant'anni di cinema, vere perle che hanno impreziosito i lavori di numerosi registi, Piovani ripercorrerà le pagine più importanti della sua carriera.

Rivivranno, tra le tante, le esperienze vissute con Federico Fellini e Mario Monicelli, per i fquali ha composto le soundtrack de L'intervista, Ginger e Fred, Il marchese del grillo e Speriamo che sia femmina. Ma nella sua storia c'è anche la collaborazione con Fabrizio De Andrè, che lo coinvolse come autore delle musiche di "Non all'amore né al denaro né al cielo" e "Storia di un impiegato", tra i lavori di Faber più amati dal pubblico.

Non mancheranno i ricordi della sua esperienza con Roberto Benigni, culminata con il riconoscimento dell'Oscar per la miglior colonna sonora di film drammatico, "La vita è bella". Sarà un percorso in cui saranno le emozioni a prevalere in brani che ancora oggi sono nella memoria di tutti per la bellezza evocata con le immagini dei film stessi, ma anche di canzoni come Quanto ti ho amato, al cui testo di Benigni ha saputo donare profonde suggestioni.

Un concertato in cui la musica diventa un pretesto per raccontare la vita e al tempo stesso il desiderio di raccontare la sua immensa passione per la musica. Seduto al suo pianoforte sarà accompagnato sul palcoscenico del Teatro Comunale di Catanzaro da un quintetto formato da Pasquale Filastò, al violoncello e chitarra, Rossano Baldini, alle tastiere, Marina Cesari al sax e clarinetto, Ivan Gambini, alla batteria e percussioni, e Marco Loddo, al contrabbasso.