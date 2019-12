Catanzaro, la compagnia CineTeatrale del Brigantino porta in scena ‘Canto di Natale’ di Dickens

Venerdì 20 dicembre alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro andrà in scena A Christmas Carol, spettacolo musicale della Compagnia CineTeatrale del Brigantino tratto dal famoso racconto dello scrittore inglese Charles Dickens. Lo spettacolo vedrà la straordinaria partecipazione del baritono Valerio Scalzo, all'indomani del suo debutto nel mondo della lirica con l'opera Pagliacci di Leoncavallo al Varna Opera Theatre in Bulgaria, e di parte del Coro Polifonico "Santa Maria Assunta" di Magisano, che intervallerà lo spettacolo con le canzoni della migliore tradizione gospel natalizia. Racconto natalizio per eccellenza, A Christmas Carol è un classico che da generazioni conquista grandi e piccini. La storia di Scrooge, avido uomo d'affari, che la notte di Natale riceve la visita di tre spiriti, è conosciuta in tutto il mondo e non smette di commuovere, insegnando i valori quali la gentilezza, la bontà d'animo, l'accoglienza. La Compagnia CineTeatrale del Brigantino nasce a Taverna nel 2018 ed è ormai punto di riferimento dell'intero territorio presilano con la partecipazione di giovani attori provenienti dal comprensorio: Taverna, Sorbo, Magisano, Fossato, Pentone. I biglietti sono acquistabili presso il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro o su prenotazione chiamando la Compagnia al numero +39 3283680582.

