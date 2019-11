Prosegue con grande successo la rassegna “Jazzattack!” al “Miramare” di Soverato (Cz)

Dopo lo straordinario successo del concerto tenuto dalla Cantante catanzarese Valentina Costa, lo scorso mese accompagnata dal Pianista Francesco Miniaci e dal trombettista Ciroberto Caputo,giorno sabato 7 dicembre p.v. sarà la volta della cantante reggina Maria Tramontana, la voce-solista del Brazilian Notes Quartet.

Appuntamento inserito nel cartellone denominato " JazzAttack!", rassegna di musica Jazz presso il Frankie, winterterrace del Miramare di Soverato, rassegna curata dal Direttore Artistico Egidio Ventura.

Il Frankie non è altro che una nuova possibilità di usufruire di uno spazio culturale, artistico, di intrattenimento, di convivialità: quello che comunemente viene definito come leisure e socializzazione, parole a volte abusate ma tanto in voga di questi tempi!

Soddisfatti la gestione del locale e il suo Direttore artistico, per la scelta del programma e i numerosi intervenuti al primo appuntamento, la programmazione prosegue con le coinvolgenti sonorità del latin jazz e la rivisitazione dei grandi classici della musica italiana anni 30/40/50, temi della performance del quartetto, originano dal percorso artistico della Tramontana che vanta nel suo curriculum una produzione discografica dal titolo "Universi Impossibili", incisa col New Wave Duo, e numerose collaborazioni artistiche, tra cui quella di respiro internazionale col M° Christianne Neves, pianista, compositrice, polistrumentista e arrangiatrice brasiliana di San Paolo, con cui realizza un progetto di approfondimento legato alla musica di Edu Lobo per cui riceve l'apprezzamento della grandissima cantante di bossanova Rosa Passos.

Repertorio d'autore che tocca i grandi autori della musica brasiliana, con arrangiamenti sapienti e delicati realizzati dal M° Ferruccio Messinese pianista e compositore lametino di grande spessore artistico musicale.

Maria Tramontana sarà sostenuta da valevoli musicisti, conosciuti in ambito regionale e di grande spessore artistico-musicale la formazione è così composta: Ferruccio Messinese al Pianoforte, Filippo Schicchitano al Contrabbasso e Alessandro Benincasa alla Batteria.

L'ingresso al concerto è gratuito. La Rassegna proseguirà con altri musicisti e si protrarrà fino al mese di gennaio 2020.

Gli eventi che si susseguiranno toccheranno vari generi musicali dal Tango Argentino, allo Swing alla Pop music.