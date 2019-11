“Ma voi…come stai?”, Anna Maria Barbera in scena il 12 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro

Ha fatto ridere on la sua comicità mai banale e sempre pungente. E' Anna Maria Barbera che tutti conosciamo come Sconsy, la Sconsolata del piccolo schermo, che arriverà tra qualche giorno a Catanzaro: la Barbera sarà infatti la protagonista dello spettacolo "Ma voi... come stai?" che la vedrà il prossimo 12 dicembre sul palco del Teatro Comunale, per una serata a cura della Esse Emme Musica. Ad accompagnarla in scena ci saranno i contrappunti musicali del Leo Ravera Jazz Trio.

La "Sconsy" di Zelig questa volta si confronterà con i tempi attuali e le innumerevoli ore trascorse in ostaggio del computer e del cellulare. L'incredibile offerta tecnologica, paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l'isolamento in cui ognuno si percepisce: con "Ma voi... come stai?" Anna Maria Barbera pone l'attenzione allo spirito con spirito, per riprenderci il valore dell'incontro e la sua forza. Comicità e sensibilità anche in questo nuovo spettacolo, dunque, per Anna Maria Barbera, una perfetta sintesi della completezza dell'artista che, diplomata a Firenze alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman, ha debuttato a Torino al Teatro Piccolo Regio, sebbene debba molto del suo successo alla già citata trasmissione televisiva Zelig, in cui nel 2000 ha vestito i panni di "Sconsolata". Dopo aver condotto "Striscia la notizia" ed essere stata in tournée con lo spettacolo "Sconsolatemi!", nel 2003 ha ricoperto il ruolo di co-protagonista nel film diretto da Leonardo Pieraccioni dal titolo "Il paradiso all'improvviso". Nel 2004 è stata la volta di "Christmas in love" e successivamente di "Eccezzziunale Veramente - Capitolo Secondo... Me" (2005). E' stata protagonista insieme a Alessandro Haber della commedia "Ma l'amore... sì" (2006), del film comico "2061" (2007) con Diego Abatantuono, "Matrimonio a Parigi" (2011) e il recente "La coppia dei campioni" (2016).