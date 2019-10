Lamezia Terme (Cz), "In memoria di Alfredino": venerdì al Chiostro concerto della No Name Band

Venerdì 25 Ottobre, alle ore 21.00, il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme ospiterà il concerto della No Name Band, duo capitanato da Gennaro Nicolazzo (in arte "Fragile"), giovanissimo cantautore lametino autore del suo primo singolo "Vado sempre avanti", canzone che affronta il serio problema del bullismo.

La serata sarà dedicata al ricordo di Alfredino Nicolazzo, ragazzo prematuramente scomparso poche settimane fa a Lamezia Terme.

Tra le canzoni che saranno cantate da Gennaro Nicolazzo ci sarà anche "Nonostante tutto", il nuovo singolo scritto dal cantautore proprio nei giorni di speranza in cui Alfredino stava lottando tra la vita e la morte nell'ospedale di Lamezia Terme.

L'ingresso sarà gratuito, con consumazione obbligatoria.