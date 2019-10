Esce “Not bad”, il rapper lametino Enrico Cuomo pubblica un nuovo singolo

É uscito, in dato 4 Ottobre, il nuovo singolo del rapper lametino Enrico Cuomo (19 anni) dal titolo NOT BAD.

Questo rappresenta il secondo estratto dal suo album, dal titolo ENRICO, che uscirà il prossimo anno.

Questo brano, che riprende le sonorità del punk/rock, rivisitato in chiave rap, con un tocco di autocelebrazione, parole forti e pungenti, tanta tecnica e un ritornello "da hit", Enrico si distacca dalla wave introspettiva del primo singolo EUTERPE.

Il brano é disponibile su tutto le piattaforme digitali.

