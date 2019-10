Tiriolo (Cz), l’11 ottobre la presentazione dei corsi di recitazione 2019/2020

Il prossimo venerdì, 11 ottobre 2019, alle 17,30, la Casa della Cultura di Tiriolo ospiterà la conferenza di presentazione dei corsi di recitazione 2019/2020, curata da Edizione straordinaria-Scuola di Teatro "EnzoCorea", che si svolgeranno c/o il Polo museale di Tiriolo, sito in via Pitagora n° 4.

L'iniziativa rientra nel contesto di una sempre più concreta valorizzazione culturale e comunitaria del Polo museale di Tiriolo e si realizza grazie alla ferma volontà della scuola di Teatro "Enzo Corea" di diffondere questa nobile arte nei piccoli centri della nostra regione, oltre che al desiderio dello staff di Tiriolo antica di proporre il teatro come luogo di aggregazione sociale, di condivisione ed occasione di crescita per la comunità.

L'incontro è aperto a tutti coloro che, grandi o piccoli, abbiano voglia di mettersi in gioco attraverso la fantasia, la creatività e l'immaginazione.

Per avere maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Tiriolo antica presso il Polo Museale di Tiriolo o al seguente numero telefonico 3713246093.