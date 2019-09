Anna Maria Barbera il 12 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro

Ritorna in Calabria Anna Maria Barbera, la "Sconsolata" della tv. L'attrice sarà di scena il 12 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro per una data dello show "Ma voi... come stai?", a cura della Esse Emme Musica che inserisce un nuovo appuntamento a quelli autunnali e invernali già annunciati. Dopo il concerto di Francesco Renga previsto al PalaMilone di Crotone il 23 novembre, quello di Paola Turci il 30 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, e quello di Nek il 14 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro, la Esse Emme Musica aggiunge anche lo spettacolo di Anna Maria Barbera che approderà il 12 dicembre per la prima volta nel Capoluogo di regione.

La "Sconsy" di Zelig questa volta si confronterà con i tempi attuali e le innumerevoli ore trascorse in ostaggio del computer e del cellulare. L'incredibile offerta tecnologica, paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l'isolamento in cui ognuno si percepisce: con "Ma voi... come stai?" Anna Maria Barbera pone l'attenzione allo spirito con spirito, per riprenderci il valore dell'incontro e la sua forza. Comicità e sensibilità anche in questo nuovo spettacolo, dunque, per Anna Maria Barbera, una perfetta sintesi della completezza dell'artista che, diplomata a Firenze alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman, ha debuttato a Torino al Teatro Piccolo Regio, sebbene debba molto del suo successo alla già citata trasmissione televisiva Zelig, in cui nel 2000 ha vestito i panni di "Sconsolata". Dopo aver condotto "Striscia la notizia" ed essere stata in tournée con lo spettacolo "Sconsolatemi!", nel 2003 ha ricoperto il ruolo di co-protagonista nel film diretto da Leonardo Pieraccioni dal titolo "Il paradiso all'improvviso". Nel 2004 è stata la volta di "Christmas in love" e successivamente di "Eccezzziunale Veramente - Capitolo Secondo... Me" (2005). E' stata protagonista insieme a Alessandro Haber della commedia "Ma l'amore... sì" (2006), del film comico "2061" (2007) con Diego Abatantuono, "Matrimonio a Parigi" (2011) e il recente "La coppia dei campioni" (2016).

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita a partire da oggi presso tutti i punti vendita TicketOne.