Applausi ai Musei Vaticani per banda "Citta' di Girifalco"

Applausi, ai Musei Vaticani, per l'esibizione del complesso bandistico "Citta' di Girifalco". L'orchestra, diretta dal maestro Michele Catalano, ha avuto modo di portare il proprio repertorio alla ribalta nazionale in uno dei luoghi piu' visitati della Citta' del Vaticano. Ad accompagnare i musicisti in questo viaggio "speciale", culminato con un concerto che ha raccolto i favori del pubblico proveniente da diverse parti del mondo, sono stati il sindaco di Girifalco Pietrantonio Cristofaro e l'assessore alla Cultura Elisabetta Sestito. "Sono onorato - ha detto il sindaco Cristofaro - di aver assistito ad un concerto che ha visto la Banda 'Citta' di Girifalco' primeggiare per bravura e professionalita'. La banda e' un complesso ma e', soprattutto, un pezzo importante della storia del nostro paese. Generazioni di musicisti, giovani, adulti: nella nostra banda c'e' l'essenza di una comunita'. Professionalita', talento e serieta' sono sempre stati elementi cardine della sua attivita'".

Dettagli Creato Sabato, 31 Agosto 2019 19:01