Lamezia Terme (Cz), Nico Morelli dell’Associazione “I Vacantusi” nella giuria del prestigioso Festival Cabaret di Martina Franca

Per il secondo anno consecutivo Nico Morelli, presidente dell'Associazione teatrale "I Vacantusi" di Lamezia Terme e co-direttore artistico del progetto "Vacantiandu", è stato inserito nella giuria del prestigioso Festival Nazionale del Cabaret che per il 23esimo anno di fila si terrà nella cittadina pugliese di Martina Franca dal 23 al 25 agosto 2019, la tradizionale tre giorni che alternerà, sul palco dell'ateneo Bruni, ospiti di prestigio ai comici emergenti, selezionati dai principali lavoratori d'Italia, impegnati in una gara a suon di risate. Nella giuria sono presenti anche gli autori di Zelig e Made in Sud.

La scommessa è quella di rimanere attenti al termometro della risata e a tutti i nuovi linguaggi che stanno interessando il modo di fare satira. Ed anche quest'anno ci si attende un festival davvero speciale, capace di far divertire tutti, dove spicca una nutrita rappresentanza di comici del meridione.

Si avvicina anche la nuova stagione teatrale di Lamezia Terme organizzata dall'associazione "I Vacantusi" che ritornerà sui palchi cittadini, di cui è aperta la campagna abbonamenti. In particolare, dal 2 settembre riaprirà la segreteria si corso Nicotera dove potranno essere acquistati gli abbonamenti che daranno la possibilità di godersi ben 22 spettacoli, con artisti di altissimo livello.