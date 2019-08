Angela Bianco ed i Castrum in quartet al “Tarantella di fine estate” di Falerna

"Tarantella di fine estate", è questo il nome nell'evento che il prossimo 22 agosto, dalle ore 21.30, farà danzare, divertire ed emozionare con "Angela Bianco ed i Castrum in quartet" nel borgo di Falerna paese, in Piazza Guglielmo Marconi.

La manifestazione è stata organizzata dalla Associazione turistica G.E.F., Gruppo Eventi Falerna, che ha lo scopo di valorizzare il territorio falernese privilegiando tutte le azioni che tendono a promuovere un turismo sostenibile d'intesa con soggetti pubblici e privati che condividono l'importanza di favorire la scoperta del territorio anche attraverso la conoscenza della storia, delle tradizioni e dei prodotti locali, valorizzare tutti i giacimenti artistici territoriali, far conoscere al meglio gli eventi culturali che già esistono ed organizzarne nuovi.

Proprio per questi motivi è stata creata la neo formazione "Angela Bianco ed i Castrum in quartet", una band nata dall'unione di Angela Bianco, voce e danzatrice di Invadenze etnoproject, con una selezione dei Castrum Sound, che si pone anche l'obiettivo di valorizzare le nostre tradizioni attraverso lo studio e la divulgazione della musica popolare calabrese e del sud Italia, puntando su una squadra giovane con tanta voglia di dare un contributo per lo sviluppo della nostra terra.

Sarà uno spettacolo all'insegna del divertimento e della buona musica tradizionale calabrese, che farà danzare anche i meno esperti.

A pochi giorni dal lancio del nuovo progetto sono già tantissimi i contatti per questa nuova formazione.

Nuova ma con tanta esperienza ed un curriculum artistico di tutto rispetto che ha visto i componenti protagonisti in tutta la regione ed anche all'estero.

Una band studiata per piccole location, un format richiestissimo in questi periodi.

Questo nuovo progetto ha sede a Soveria Mannelli, città di cultura, innovazione e tradizione, e convoglia in sè artisti provenienti da tutta la Calabria.

Proprio innovazione e tradizione sono le chiavi vincenti per questi ragazzi, che alla loro passione per le tradizioni popolari, affiancano un ufficio stampa, curato da Antonio Abbruzzese, che per ogni evento dirama i comunicati ad una mailing di oltre 1200 indirizzi di media calabresi e calabresi nel mondo, ed è seguita dall'Associazione telematica "Liberi.tv" che, al fine di promuovere le bellezze, le tradizioni e la buona musica calabrese, segue gli eventi in giro per la Calabria, effettuando le riprese delle manifestazioni e dei concerti, nonché interviste agli organizzatori ed alle autorità locali. Tutto il materiale realizzato sarà fruibile sia sul sito internet che sul canale www.liberi.tv, nonché sui social di Angela Bianco ed i Castrum in quartet.

L'evento, inserito nell'ambito delle manifestazioni estive promosse dal Gruppo Eventi Falerna capeggiato Presidente Raffaele Campisano, gode del patrocinio e della collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Falerna guidata dal Sindaco Daniele Menniti.