il 14 agosto a Borgia il concerto di Roy Paci e Aretuska

Dopo il grande successo e la coinvolgente partecipazione al concerto di Sergio Sylvestre che ha animato la Notte Rosa di Borgia, lo scorso 8 agosto, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Elisabeth Sacco – con il contributo della Regione Calabria- a sorpresa arricchisce il cartellone di Borgia Estate 2019 con il concerto di Roy Paci & Aretuska. L'appuntamento con il ritmo e il divertimento aspettando il Ferragosto è fissato per mercoledì 14 agosto a partire delle 22 in piazza Rosario. Un'altra importante occasione creata dal sindaco Sacco e dalla sua dinamica e giovane squadra di amministratori che appena la scorsa settimana ha animato una giornata ricca di spunti di riflessione come quelli suscitati dal dibattito sul contrasto al femminicidio, in sala consiglio, senza trascurare la buona musica capace di favorire momenti di socialità e condivisione. Da qui lo sforzo del Comune di Borgia di aprire un'altra piacevole parentesi nella lunga estate calabrese.

Roy Paci & Aretuska è un gruppo musicale di orientamento ska/jazz composto da musicisti con diverse esperienze musicali, formatosi a Siracusa, nel 1998, soprattutto per opera del trombettista e frontman augustano Roy Paci, proponendo dapprima un repertorio totalmente strumentale composto da cover di gruppi storici della scena ska e rocksteady (Specials, Skatalites) affiancate ai più conosciuti standard jazz. Il gruppo prende il nome dalla fonte siracusana Aretusa. Divertimento assicurato, quindi.