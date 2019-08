A Soverato il 14 agosto MG-Day, festival rock in memoria di Domenico Greco

Nasce a Soverato MG-Day, un nuovo festival di musica rock che alla sua prima edizione promette già molta qualità, partecipazione di pubblico e grandi emozioni. Appuntamento mercoledì 14 agosto alle ore 22, all'anfiteatro comunale di via Amirante, per un festival dedicato alla memoria di Domenico Greco, un ragazzo di Soverato mancato improvvisamente lo scorso ottobre. Tanti i progetti, i sogni, le passioni, i grandissimi affetti che Mimmo ha lasciato: la moglie Graziella e i due splendidi figlioletti, Ludovica e Gregorio, innanzitutto. Ma anche i suoi tanti amici, colleghi di lavoro ed estimatori, affezionati alla sua serietà, alla sua simpatia, al modo semplice e spontaneo con cui sapeva stare in mezzo alla gente.

A ricordarlo ci sono anche i suoi compagni di band e amici musicisti, come Marco Rinaldi, Giuseppe Destito e Angelo Calabrò, che in suo onore hanno creato questo "numero zero" dell'MG-day, un festival che può crescere e diventare un appuntamento fisso per la città. Una delle grandi passioni di Mimmo era infatti la musica. Chitarrista del gruppo Jfd, proprio in questi giorni nel 2017 si era esibito con la sua band in un memorabile concerto all'ex Comac di Soverato.

La serata MG-Day, patrocinata dal Comune di Soverato e presentata da Corrado Corradini, avrà in in scaletta come special guest i Pink Floyd's Shadows, musica live, rock '80 e '90 dei Jfd and friends che tra l'altro riproporranno alcuni brani scritti insieme a Domenico oltre vent'anni fa. Cavalli di battaglia suonati dalla band in concerti live a Soverato e in Calabria. Xenia eventi e spettacoli di Teo Sinopoli e Big Mat di Giorgio Paparo, la ditta per la quale Mimmo lavorava con dedizione, sono main sponsor dell'evento.