Squillace (Cz), Matthew Lee illumina "Onda Rock Auser 2019"

Lo show spumeggiante di Matthew Lee ha illuminato la serata di "Onda Rock Auser 2019" svoltasi lo scorso 6 agosto a Squillace Lido, organizzata in simbiosi dall'Associazione La Rete di Squillace e dall'Auser di Albi, il numeroso pubblico ha infatti ballato e cantato le canzoni proposte che hanno ripercorso la storia del rockandroll dalle origini fino ai giorni nostri.

Ad inizio serata si sono esibite le band partecipanti al Contest. dedicato ai gruppi rock emergenti, valutati dalla giuria tecnica capitanata da Carmela Commodaro, storica speaker radiofonica e composta da Mirco Perri del ColorFest, Vincenzo Mazza del Curinga Music Fest , Piergiorgio Caruso ideatore del Museo del Rock, Paolo Pellegrino artigiano delle chi-tarre , Danilo Costantino in rappresentanza dell'associazione Indian Biker MC di Catanza-ro; ad aggiudicarsi il contest sono stati i "Mes Mya" che hanno battuto per un soffio i "Matt Pascale and the Walking Blues Band, ai quali è andata la targa "Radio Squillace" della critica, terzi si sono classificati gli Hamnesys.

A conclusione della manifestazione DJ EPICSAMU, giovane dj squillacese, recentemente vincitore del premio come miglior Dj d'Italia alla FIM svoltasi a Milano, ha fatto ballare il pubblico con la sua scaletta dance fino al termine della serata.

Una citazione particolare per i centauri degli "Indian Bikers MC di Catanzaro" per la loro rombante presenza, Legambiente Calabria per averci scelto per il secondo anno come tap-pa di #Riciclaestate e vogliamo ricordare che la serata è stata #plasticfree grazie all'uso delle stoviglie compostabili nella zona gastronomica

Stanchi ma assolutamente soddisfatti per la riuscitissima serata gli organizzatori ringra-ziamo l'Auser nazionale, il Comune di Squillace, il Csv di Catanzaro e gli sponsor per il so-stegno, tutti i volontari e i professionisti, a partire della Geometra Eleonora Gallo, che si sono adoperati affinché la serata si volgesse in piena sicurezza, i tecnici che hanno lavora-to duramente sotto il sole cocente, il pubblico accorso numeroso e Matthew Lee con la sua band.