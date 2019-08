Catanzaro, al Marca in scena “Medea. Variazioni sul mito”

La Sesta edizione del Ciclo di rappresentazioni classiche targato TEATRO DI CALABRIA non poteva partire in modo migliore.

Per celebrare il patrocinio ricevuto da GRAECALIS da parte del Ministero dei Beni Culturali, il TdC ha scelto di festeggiare questo importantissimo e prestigioso traguardo alla sua maniera, coinvolgendo il pubblico e gli amici di sempre.

All'interno del MARCA, una delle "Case" del TdC e tra i luoghi più significativi per la sua storia artistica, il Teatro di Calabria porterà in scena uno degli spettacoli più significativi del Teatro di Calabria.

Medea -Variazioni sul Mito-.

Carl Gustav Jung scriveva: "Chi è privo di un mito è un uomo che non ha radici": il mito si delinea, sin dall'antichità, come forma privilegiata di comunicazione e formazione dell'individuo. Una narrazione investita di sacralità che, attraverso vicende di dei ed eroi, funge da esempio e da "verità di fede".

Il Teatro di Calabria realizzerà un viaggio fatto di parole e storie, un cammino a ritroso verso l'inizio del Mito: a fare da vero e proprio perno intellettuale, sarà la vicenda di Medea, barbara e maga, emblema perfetto della lotta tra Civiltà e barbarie, tra Ordine e Caos, tra Ragione e Istinto.

Il prof. Luigi La Rosa guiderà il pubblico alla scoperta della incredibile attualità del mito nella tragedia greca classica e nell'efficace trasposizione realizzata dall'autore calabrese Corrado Alvaro e della celebre opera di Euripide.

La Compagnia del Teatro di Calabria farà rivivere sulla scena la tremenda potenza della Medea euripidea, bestia ferita e accecata dall'odio e dall'amore, e della versione moderna e antica assieme di Alvaro, in una inquietante e potente trasposizione "borghese" del mito antico.

Un viaggio fatto di parole, musiche, suggestioni e immagini che segnerà l'inizio del grande, meraviglioso viaggio di #GRAECALIS2019 .