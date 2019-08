Agricooltour festival 2019, il Mulinum ospiterà il concerto acustico della cantautrice Liliana Marino

Agricooltour festival 2019 passa anche da Mulinum!Il tour più bucolico che c'è,farà tappa nel mulino di San Floro (CZ), giovedì 8 agostoalle 20,con un concerto acustico della cantautricemolisanaLiana Marino. A seguire è prevista una degustazione di pizze agricole; ci si può prenotare telefonando al numero 0961 291882.AgricooltourFestival èpromosso da Isola Tobia Label per offrire ai cantautori la possibilità di portare la propria musica tra fattorie e aziende agricoleselezionate fra quelle con i paesaggi più belli d'Italia,abbinando la semplicità di un concerto acustico alla genuinità dei sapori del territorio.Mulinum,la più grande startup agricola nata sul web grazie a un crowdfunding lanciato dal giovane Stefano Caccavari, recupera la filiera dei grani antichiin un luogo magico, senza tempo, dove si promuove il benessere psicofisico all'insegna delle tradizioni. Definito il primo mulino dei contadini, produce, in un casolare biosostenibile con macine in pietra naturale e attorniato da campi di grano biologico, farina e prodotti da forno dolci e salati. Tra questi, in particolare, il pane "brunetto", dettato dall'antica ricetta locale, a base di semola di grano duro Senatore Cappelli, lievito madre e cottura nel forno a legna, ma anche le pizze agricole prodotte con farine integrali e ortaggi biologici. Liana Marino, oltre ad aver ottenuto importanti riconoscimenti in premi legati alla canzone d'autore, ha partecipato a festival e rassegne nazionali e internazionali, condividendo il palco con, tra gli altri, Paolo Benvegnù, NCCP, Teresa de Sio e Fausto Mesolella. La grazia e l'eleganza è il titolo del suo primo EP, autoprodotto. La sua musica si muove tra individualità della canzone d'autore e essenzialità e immediatezza della tradizione popolare, intreccia in modo naturale ritmi rock e folk a sonorità jazz e sudamericane. I testi e la melodia, che arrivano attraverso una voce limpida e pulita e il suono di una chitarra acustica suonata principalmente in fingerpicking, si fondono con naturalezza e spaziano tra malinconia e allegria, speranza e leggerezza, evocando, in alcuni casi, immagini che arrivano da lontano e sentimenti spesso dimenticati.

Ma Agricooltourfestival non si ferma qui! Sono in programma altre date in giro per la Penisola:

- 9 agosto: La Zappa e il Lombrico (Terme Vigliatore, ME - Sicilia)– concerto di Liana Marino

- 10 agosto: Azienda Agricola Rosario Pendolino (Aragona, AG - Sicilia)– concerto di Liana Marino

- 21 agosto: COOLtour(Bolzano - Trentino Alto Adige)– concerto di Liana Marino

- 23 agosto: B&B Sud e Magia (San Vittore del Lazio, FR - Lazio) –concerto di Gerardo Tango

- 29 agosto: Fattoria Naturalmente (Andria, BT - Puglia) – concerto di Carlo Mercadante

- 31 agosto: La Casa sulla Roccia (Enna - Sicilia) – concerto di Carlo Mercadante

