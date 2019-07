Roccelletta di Borgia (Cz), il 13 Agosto omaggio al poeta austriaco Peter Handke ad Armonie d’Arte Festival con Patrizia Laquidara

Si terrà il 13 Agosto 2019, al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz) alle ore 21.30, lo spettacolo performativo "Canto, alla Durata", scritto e diretto da Alberto Micelotta e dedicato alla figura poetica di Peter Handke, autore austriaco, noto anche per le sue partecipazioni alle sceneggiature di Wim Wenders.

"Lo spettacolo, che percorre tra danza, canto, musica e poesia originale, i luoghi del sentimento della Durata, parte dal desiderio di riportare l'attenzione degli spettatori negli spazi sentimentali che, a differenza di quelli emotivi - troppo idolatrati nella nostra epoca - trascendono il tempo e riescono a costruire relazioni di valore ad ogni livello", così Alberto Micelotta, regista e ideatore dello spettacolo, noto al pubblico calabrese per il suo impegno civile a fianco di Klaus Davi, "Accanto a me, in scena in questo viaggio, due musicisti di fama internazionale, esperti improvvisatori, Alessandra Rombolà (flauto) e Ingar Zach (percussioni), il giovane e geniale coreografo Filippo Stabile, con la sua collega Elena Mandolito e Patrizia Laquidara, raffinatissima voce del panorama musicale italiano. Sono molto fiero dell'adesione di Patrizia, che ci incantata con ogni suo disco. Come non ricordare la sua Lividi e Fiori che le valse il premio della critica a Sanremo o Mielato o la più recente Acciaio nelle quali, oltre alla voce meravigliosa, domina vera e propria poesia".

Lo spettacolo "Canto, alla Durata" rientra nella sezione "La nostra bellezza" del festival Armonie d'Arte, che giunge alla diciannovesima edizione in un continuo susseguirsi di successi ed esclusive, tra le quali ricordiamo, quest'anno il ritorno in Italia della Wuppertal, storica compagnia di Pina Bausch, con l'ultimo allestimento di Dimitri Papaioannu.