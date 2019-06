Catanzaro, grandi nomi e diversi linguaggi per la ricchissima Stagione Teatrale AMA Calabria 2019 / 20 al teatro Comunale

La Stagione Teatrale AMA Calabria 2019-20 è stata presentata dal direttore artistico Francescantonio Pollice nel corso di un'affollatissima conferenza stampa tenuta stamane 29 giugno 2019 presso il foyer del Teatro Comunale di Catanzaro alla presenza del Vice Sindaco della città Ivan Cardamone, di Salvatore Bullotta, Responsabile amministrativo della Struttura Speciale dell'Assessore all'Istruzione e alle Attività Culturali della Regione Calabria, di Paolo Abramo, Presidente onorario del Cinema Teatro Comunale, di Daniela Faccio, Presidente Associazione Amici della Musica di Catanzaro e di Francesco Passafaro, Direttore artistico del Cinema Teatro Comunale.

Introducendo l'incontro il M° Pollice ha sottolineato la soddisfazione dell'associazione per i positivi esiti della scorsa stagione durante la quale forzatamente l'associazione aveva chiesto e ottenuto ospitalità presso il teatro Comunale di Catanzaro a causa dell'indisponibilità del Teatro Grandinetti di lamezia Terme. Di fronte a questa emergenza il teatro Comunale di Catanzaro e il suo pubblico hanno risposto in maniera assai significativa e poiché i grazie si sustanziano con atti è sembrato doveroso per la prossima stagione, che avrà regolarmente corso a Lamezia Terme, predisporne un'altra a Catanzaro Nell'area centrale della Calabria l'associazione così presenta due stagioni ognuna delle quali composta da ben 11 appuntamenti che permetteranno al vasto pubblico di questo importante territorio della nostra regione di fruire di un'offerta di assoluto livello.

Alla domanda di qualcuno relativa al forte anticipo nella presentazione della stagione rispetto agli standard locali, il M° Pollice ha risposto dicendo che tanto il pubblico di Catanzaro che quello di Lamezia (dove nelle prossime settimane sarà presentata la stagione) ha il diritto di essere trattato come quello delle principali città italiane dove, di norma, proprio nel mese di giugno si presentano le proposte per la stagione teatrale successiva.

Venendo al cartellone articolato in 11 appuntamenti il direttore artistico ha sottolineato come questo sia stato predisposto pensando alle caratteristiche della struttura teatrale che l'ospita con un bouquet di proposte diversificate per genere e contenuti ma tutte di assoluto livello artistico.

L'inaugurazione è prevista il 25 ottobre con La macchina della Felicità protagonista Flavio Insinna cui segue l'8 novembre in esclusiva per la regione il concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Il 16 novembre è la volta di Love Letters con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

mentre il 14 dicembre vedrà l'evento La Musica è pericolosa con Nicola Piovani. L'anno terminerà il 21 dicembre conlo spettacolo di danza Russian Dances interpretato dal Balletto Accademico Statale Russo. Il 17 gennaio 2020 è la volta di Monsignore con Peppe Barra seguito l'8 febbraio da WOW, tra magia e varietà con Luca Bono e Marco Aimone. Il 14 febbraio una prima assoluta Satyricon – Omaggio a Federico Fellini dedicata al centenario della nascita del grande regista italiano affidata al Campobasso & Manzoni Quartet e il 5 marzo Persone naturali e strafottenti con Marisa Laurito. Ulteriore spettacolo multidisciplinare il 25 marzo con Uno Stradivari al cinema interpretato dal violinista Guido Rimonda e dalla Camerata Ducale.

Chiusura con il botto il 1 aprile 2020 con I Fratelli Karamazov con Glauco Mauri e Roberto Sturno.

Il direttore ha concluso la propria presentazione sottolineando come alla realizzazione di questa importante stagione, in forme diverse, contribuiscano il MiBAC, la Regione Calabria, il CIDIM e il Comune di Catanzaro.

Hanno poi preso la parola tutti gli altri relatori che hanno unanimemente sottolineato l'importanza di questa sinergia fra AMA Calabria e Teatro Comunale di Catanzaro e quanto la buona programmazione sia lo strumento indispensabile per vincere questa nuova sfida culturale che arricchirà la proposta artistica della città capoluogo.

Da subito avrà inizio la campagna abbonamenti della stagione i cui contenuti sono rinvenibili al link https://www.amaeventi.org/stcz1920/ dove sono specificate tutte le informazioni di carattere artistico e tecnico.

Sono previsti, come l'anno scorso, 2 tipi di abbonamento quello di Platea 1° ordine e palchi centrali: € 200,00 (intero), e di Platea 2° ordine e palchi laterali: € 170,00 (intero) / € 140,00 (ridotto). Il prezzo dei biglietti è rimasto inalterato con una diversificazione a seconda del tipo di spettacolo. La biglietteria è aperta tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 21,00 presso il Teatro Comunale di Catanzaro in Corso Mazzini, 82.