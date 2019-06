Catanzaro Jazz Fest, Pisano: “Grande successo della manifestazione”

"Le tre serate del Catanzaro Jazz Fest sono state un grande successo di partecipazione".Lo ha affermato il consigliere comunale Giuseppe Pisano. "Dal 19 al 21 giugno villa Margherita si è riempita di cittadini, appassionati si musica, semplici curiosi, che hanno risposto in maniera positiva alla manifestazione organizzata dalla Cooperativa Atlantidecon il supporto concreto del sottoscritto e dell'amministrazione comunale: se qualcuno pensava potesse trattarsi di una scommessa, quella di far rivivere una kermesse che in passato aveva dato tanto alla città, posso tranquillamente dire che si è trattato di una scommessa vinta in tutto e per tutto".

Pisano ha ringraziato Francesco Panaro e Roberta Giuditta, "ideatori e realizzatori instancabili del Catanzaro Jazz Fest, con i quali il confronto e la collaborazione è stata costante, l'assessore al turismo e agli spettacoli, Alessandra Lobello, il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, e il sindaco Sergio Abramo, che hanno garantito l'ausilio del Comune alle tre, magnifiche serate che hanno trasformato villa Margherita in una perfetta sala da concerti. Ma soprattutto il mio ringraziamento va alle numerosissime persone che hanno partecipato, attivamente, agli spettacoli, uno più bello dell'altro, di grandi protagonisti del panorama jazzistico nazionale e internazionale. Catanzaro - ha concluso Pisano - è tornata ancora una volta alla ribalta e l'attenzione dei media è stata l'ulteriore conferma che la strada intrapresa dal sindaco Abramo,che ha ridato centralità alla parte più antica della città, è quella giusta".