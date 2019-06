Oltre 10mila persone per la prima nazionale del tour di Arisa a Maida

In oltre diecimila sono arrivati all'Area Concerti esterna del Centro Due Mari di Maida per la prima nazionale del nuovo tour di Arisa, "Una nuova Rosalba in città", che la porterà sui palchi di tutta Italia. Il consueto appuntamento di giugno con l'anniversario della struttura commerciale più imponente della Calabria, il sedicesimo per l'esattezza, è stato suggellato da un pubblico record e da un concerto molto bello e apprezzato, studiato in ogni dettaglio.

Un live che ha proposto l'amatissima cantante e, oramai, autentico personaggio dello spettacolo italiano, in una dimensione da grande concerto, con un suggestivo fondale a led, disegno luci e struttura imponente dal grande impatto scenico. Elettronica e visual hanno fatto da cornice ai tanti successi musicali, eseguiti uno dietro l'altro con il coro del pubblico, ma anche alla simpatia e alla spontaneità che l'hanno resa una delle figure più popolari e amate. In circa due ore di concerto, Arisa ha confermato tutte le sue qualità che l'hanno imposta all'attenzione di tutti già alla sua prima apparizione a Sanremo, creando un feeling immediato con il numerosissimo pubblico. Non è neppure mancata una inattesa incursione proprio sotto il palco, a cantare con alcuni spettatori, per poi risalire immediatamente al centro della scena tra gli interminabili applausi. Soddisfatti a fine serata Simona Notarianni e Giovanni Ricciardi, management del Due Mari: "Ringraziamo Arisa per la sua gentilezza e disponibilità e, ovviamente, per il suo bellissimo concerto, che ha reso ancora più festoso l'anniversario della nostra struttura commerciale, la più grande e visitata della regione. La gioia e la partecipazione del pubblico hanno premiato tutti." L'organizzazione del concerto di Arisa, come per molte altre edizioni, è stata affidata alla macchina rodata e impeccabile di Ruggero Pegna, che lo ha inserito nel ricco programma di "Fatti di Musica 2019", 33esima edizione del Festival del Miglior Live. Prima del concerto, lo stesso promoter, insieme al management dei Due Mari, ha consegnato ad Arisa il prestigioso "Riccio d'Argento" del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, premio ai Migliori Live dell'Anno. Arisa (pseudonimo di Rosalba Pippa) è stata affiancata da Giuseppe Barbera al pianoforte e tastiere e dal dj/producer Jason Rooney, che porta il suono del live in una direzione elettronica, per proseguire il nuovo viaggio sonoro iniziato nella tranche invernale. Questo tour è un'esperienza live completamente inedita rispetto alle precedenti, una grande produzione dove musica e visual, grazie ad un imponente scenografia a led, si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album "Una nuova Rosalba in città" (Sugar), anticipato dal brano "Mi sento bene" in gara al 69esimo Festival di Sanremo. Oltre ai nuovissimi brani, Arisa ha proposto tutti i suoi grandi successi, riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere del suo ultimo progetto discografico, a cominciare dall'indimenticabile "Sincerità" con cui vinse la sezione nuove proposte del Sanremo 2009. "Una nuova Rosalba in città" è il frutto di oltre un anno di lavoro che vede coinvolti 6 producer e 17 autori, oltre alla stessa Arisa, che racconta, con sonorità nuove e testi cuciti su misura la nuova Rosalba, una donna del suo tempo che procede per step di consapevolezza, libera dalle convenzioni e artefice del proprio destino. Gran finale con centinaia di palloncini e coriandoli sul pubblico, a completare la grande festa. Prossime date: 30 giugno Anzio, 8 luglio Bormio, 20 luglio Foiano della Chiana (AR), 26 luglio Fermo, 31 luglio Trentola Ducenta (CE), 3 agosto Fondi (LT), 7 agosto Marina di Pietrasanta (LU), 11 agosto Festival Altomonte (CS), 12 agosto Genzano di Lucania (PZ), 14 agosto Sanremo, 20 agosto Ceglie Messapica (BR), 4 settembre Chiari (BS), 9 settembre Magliano (LE), 13 settembre Ribera (AG), 21 settembre Canelli (AT).