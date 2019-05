Nek in concerto al Teatro Politeama il prossimo 14 gennaio per l’unica tappa calabrese de “Il mio gioco preferito-European tour”

Dal 2 giugno potremo ascoltarlo ogni domenica alle 21.00, per quattro settimane, su Rai RadioDue, al timone di "Alza la radio", il programma radiofonico che condurrà al fianco di Andrea Delogu. E' Nek che sperimenterà il nuovo ruolo in radio, prima di prepararsi al grande tour europeo de "Il mio gioco preferito" che farà tappa anche in Calabria, al Teatro Politeama di Catanzaro, il prossimo 14 gennaio, per una data esclusiva a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Il tour partirà ufficialmente il 22 settembre da una serata evento all'Arena di Verona e porterà Filippo Neviani nelle grandi città europee, con 3 nuovi live in Svizzera, oltre che nei principali teatri di tutta Italia. Un'occasione per tutti i suoi fan italiani ed europei di ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Il nuovo album di inediti "Il mio gioco preferito – parte prima", distribuito da Warner Music Italy, composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek. Nei brani dell'album, l'artista si allontana dall'impronta elettronica del suo precedente album, per andare invece all'essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente umano e suonato.

I biglietti per le date italiane di "Il mio gioco preferito – European tour" e per le 3 nuove date in Svizzera saranno disponibili in presale per gli iscritti al FilGood Social Club, fan club ufficiale di Nek, dalle ore 16.00 di venerdì 31 maggio. Dalle ore 16.00 di sabato 1 giugno saranno invece disponibili suwww.ticketone.it e dalle ore 11.00 di venerdì 7 giugno nei punti vendita e nelle prevendite abituali.