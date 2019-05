Si conclude la settima edizione del Festival “Teatro Scuola Agone di Girifalco”

Si è concluso con grande successo la settima edizione del Festival "Teatro Scuola Agone di Girifalco", promosso dall'Associazione Teatro Popolare Girifalcese, con il patrocinio dell'U.S. R per la Calabria.

Una manifestazione interregionale cui hanno partecipato scuole di ogni ordine e grado della Calabria e di altre regioni del Sud. Tra le scuole che si sono distinte, con il lavoro teatrale presentato, anche una scuola lametina: l'Istituto Comprensivo di "S. Eufemia L." che ha portato in scena la pièce teatrale "Usano il silenzio", un testo inedito, scritto dalla docente che ne ha curato la realizzazione scenica.

Lo spettacolo, che è stato allestito dalla classe Quarta A della primaria dell'istituto, ha visto coinvolti tutti gli alunni in una rappresentazione corale che ha utilizzato il sogno come strumento drammaturgico per far riflettere su una scuola a misura di bambino.

Una scuola dunque, innovativa e creativa in cui ciascun alunno trovi lo spazio giusto di crescita in una dimensione formativa inclusiva. Alla pièce, molto apprezzata dalla giuria di qualità del Festival presieduta dall'attrice catanzarese Anna Macrì, è stato assegnato il terzo premio di categoria "per la messa in scena di uno spettacolo originale ed educativo", e il premio AVIS "per aver realizzato "uno spettacolo originale e intelligente che ha aiutato a riflettere sul ruolo formativo della scuola". Nella serata di gala, svoltasi al Palatenda di Girifalco, una delegazione di alunni, felicissimi e orgogliosi per l'affermazione ottenuta, è salita sul palco a ritirare i premi e a confermare, con la loro gioiosa presenza, quanto il teatro possa essere elemento fondamentale di comunicazione e formazione in grado di favorire le dinamiche di integrazione in una scuola in sintonia col proprio tempo.