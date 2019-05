Lamezia Terme (Cz), successo per l'accademia rodik ballet alla finale di “International Excellent Competition”

Ritornano a casa trionfanti, le allieve dell'Accademia Rodik Ballet di Lamezia Terme, protagoniste della finale di "International Excellent Competition", evento organizzato da O.P.E.S. DANZA (Organizzazione per l'Educazione allo Sport), il 18/19 maggio, presso Cinecittà World.

L'International Excellent Competition rappresenta un'occasione straordinaria di crescita tecnica e dialogo artistico per allievi di danza provenienti da tutta Italia.

Tutte le scuole vincitrici infatti, hanno avuto l'opportunità di misurarsi con esperti del settore e di partecipare ad un appuntamento che rappresenta una vera e propria join venture culturale, finalizzata alla crescita di tanti nuovi talenti.

Le allieve della maestra e coreografa, Antonia Valeria Torcasio, hanno conquistato il terzo posto sul podio, con i gruppi dei più piccoli, nella disciplina della danza classica.

Una vittoria che si è accompagnata da un secondo posto in danza moderna con Martina Pupo, ed il posto di semifinaliste, delle allieve più adulte, di danza classica e danza moderna.

Sono orgogliosissima – ha dichiarato la maestra, Torcasio - per la bellissima esibizione delle mie allieve che hanno trasmesso passione e quel pathos che solo la danza può regalare. Ognuna di loro ha saputo con grande lucidità, vincere l'emozione e lasciandosi trasportare dalla musica, ha parlato con il linguaggio del corpo che parte di mente e arriva al cuore.

Il podio – ha concluso – è stato soltanto una delle tante emozioni di due giorni all'insegna della danza, dell'amicizia e della condivisone e non meta del nostro viaggio. Quello che ho ricordato e ricordo sempre alle mie allieve, è di puntare ad emozionare il pubblico e non di conquistarne l'applauso.

A tutta l'accademia di danza lametina, è stata inoltre assegnata una borsa di studio al 100%, per un campus studio che si svolgerà il prossimo 30 giugno.