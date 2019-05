Lamezia Terme (Cz), torna “Chiostro in Jazz 2”

Tornano le serate di intrattenimento musicale per gli ospiti del Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme, da appena un anno diventato un punto di riferimento culturale della Città.

Venerdì 24 maggio alle ore 21.00, dopo il successo della prima edizione, torna CHIOSTRO IN JAZZ 2, ad aprire la rassegna sarà il direttore artistico Francesco Scaramuzzino al pianoforte insieme a Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

Il trio ha già al suo attivo numerosi concerti in giro per l'Italia ed ha inciso un disco intitolato The Flowing per la Picanto Records. Questo mini tour, che si conclude al chiostro, ha portato a suonare i tre musicisti a Catania ed al Tatum di Palermo, considerato il jazz club più importante del Sud Italia.

La rassegna "Chiostro in Jazz 2" è ad ingresso gratuito grazie al co-finanziamento della Regione Calabria, Azione 1, tipologia 1.3 - Eventi innovativi Fondi Pac 2014/2020".