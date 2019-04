Domenica delle Palme in musica a Davoli

Domani sera, Domenica delle Palme, a partire dalle 19:30, Davoli Marina ospiterà un interessante evento a carattere musicale. La parrocchia San Roberto Bellarmino, in particolare, sarà teatro del dramma in musica (atto unico), liberamente ispirato alla Passione di Cristo, dal titolo: "Parole da raccontare". L'opera, inedita, è stata composta interamente (musica e parole) dalla Maestra, Mariapia Di Salvo e narra la Via del Calvario, ponendo l'accento sulle donne protagniste delle ultime ore di Cristo sulla terra, con un finale a sorpresa. L'autrice pianista, compositrice e poetessa di origine siciliana, ha frequentato i più importanti conservatori a Roma e Milano. Dopo aver vissuto per un lungo periodo a Livorno, si è trasferita in Calabria per lavoro e, Soveria Mannelli, paese dell'entroterra catanzarese dove vive attualmente, l'ha adottata. Ha collaborato e continua a farlo, con alcune associazioni locali per la promozione della musica e della cultura popolare calabrese, e ha fondato il gruppo canoro tutto al femminile "Le Furacchiole". Per le sue opere, ha vinto nel 2017 il premio internazionale Maria Cumani Quasimodo, mentre lo scorso anno, nella stessa rassegna ha ricevuto 2 menzioni per la musica e, nella sezione "Faretra", per qualità complessiva della proposta letteraria.

Appuntamento, quindi, domenica con la corale San Roberto Bellarmino, diretto dalla Maestra Maria Vittoria Corasaniti, cui si uniranno anche i componenti del coro di Soveria Mannelli e il soprano Eleonora Pisano, per uno spettacolo teso a valorizzare il culto pasquale e promuovere la socializzazione.