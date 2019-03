Catanzaro, il trio composto da Francesca Dego, Martin Owen e Maria Perrotta in concerto a Palazzo De Nobili per la stagione musicale degli Amici della Musica

Venerdì 22 marzo 2019 alle h 18,00 avrà luogo presso il Palazzo De Nobili l'attesissimo concerto del Trio Francesca Dego, violino – Martin Owen, corno e Maria Perrotta, pianoforte. La manifestazione organizzata dagli Amici della Musica di Catanzaro aderenti a AM Calabria conferma l'altissimo livello della programmazione musicale dell'associazione che non ha eguali in città. Il concerto rientra nell'ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e si realizza con il sostegno del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo e della Regione Calabria.

Francesca Dego è considerata fra le migliori interpreti italiane di oggi. Artista Deutsche Grammophon è regolarmente ospite delle più prestigiose orchestre internazionali diretta da maestri del calibro di Salvatore Accardo, Gianluigi Gelmetti, Gabriele Ferro, Bruno Giuranna, Paul Goodwin, Nir Kabaretti, Julian Kovatchev, Joel Levi, Jan Lisiecki, Wayne Marshall, Diego Matheuz, Antonio Meneses, Domenico Nordio, Donato Renzetti, Daniele Rustioni, e Xian Zhang. Suona un prezioso violino Francesco Ruggeri (Cremona 1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734) per gentile concessione della "Florian Leonhard Fine Violins" di Londra.

Riconosciuto come uno dei migliori cornisti di oggi, Martin Owen è regolarmente ospite dei più prestigiosi festival internazionali e solista con le principali orchestra del mondo. Attualmente è il primo corno della BBC Symphony Orchestra. Oltre ad aver inciso per la BBD significative le registrazioni discografiche per RPO classics, Linn, Trito, Dutton, Signum Classics. Martin Owen detiene una Fellowship alla Royal Academy of Music dove insegna corno, ed è professore invitato presso numerose scuole e conservatori internazionali tra cui l'Hans Eisler di Berlino, Accademia Maurice André di Lliria, Valencia e Santiago de Compostela in Spagna.

Maria Perrotta vincitrice di importanti concorsi pianisti è oggi pianista affermata sulla scena internazionale. Le sue incisioni per Decca sono state particolarmemte apprezzate dalla critica specializzata i. Fra i suoi recenti impegni i concerti con la Filarmonica Arturo Toscanini, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino l' Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano e l'Orchestra della Toscana.

Di assoluto interesse il programma che prevede l'interpretazione della Sonata per corno e pianoforte Op. 17 in Fa Maggiore di Ludwig van Beethoven, della Sonata per violino e pianoforte n. 1 in La minore op. 105 di Robert Schumann e del Trio per violino, corno e pianoforte in Mi bemolle Maggiore op. 40 DI Johannes Brahms .