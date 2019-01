Il 15 febbraio al teatro Comunale di Catanzaro il Festival Nazionale “Facce da bronzi”

Dopo il grande successo delle selezioni nelle città di Altamura e Milano, il festival "Facce da bronzi" ideato e prodotto dall'associazione "Calabria dietro le quinte" rientra in Calabria per la fase conclusiva con la terza selezione nella città di Catanzaro al cine-teatro Comunale "il centro del centro storico" venerdì 15 febbraio alle 20,45. Uno spettacolo di cabaret esclusivo di quasi due ore con comici da tutta Italia, presentato dal duo comico "I non ti regoli (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza) e con la presenza degli ospiti speciali: Piero Procopio, volto noto della comicità catanzarese con diverse partecipazioni televisive di successo, dalla trasmissione Eccezionale Veramente di La7 a Forum su Rete quattro e Italia's got talent, oltre ad essere stato il vincitore della seconda edizione di Facce da bronzi; altro ospite gradito il postino pugliese Bruce Ketta direttamente dal programma televisivo Zelig, con la sua vervé comica racconterà le negligenze del servizio pubblico postale al sud.

Nel corso dello spettacolo si esibiranno 8 comici provenienti da diverse regioni italiane: Carlo de Benedetto da Torino, I Falsi d'autore da Siracusa, I Poi ve lo dico da Roma, Ciccio Toccafondi da Prato, il Grifo da Reggio Calabria, Stello Tommasello da Messina, Michele Cesario da Varese e Matteo Cesca da Lucca. I comici in gara saranno valutati da una giuria tecnica composta da personaggi dello spettacolo e della cultura, in particolare saranno presenti: il direttore artistico della rassegna "Vacatiandu" Nico Morelli, lo sceneggiatore fumettista Diego Cajelli e l'autore di Zelig, nonché direttore artistico del festival Alessio Tagliento, che oltre a vestire i panni dei giurati regaleranno al pubblico una speciale perfomance comica. L'evento di Catanzaro sarà realizzato con la collaborazione dell'associazione teatrale Hercules e in partenariato con la rassegna "Vacatiandu" dell'associazione i Vacantusi.

Il Festival si concluderà con la finalissima del 16 febbraio al teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, nella quale si sfideranno i 9 comici selezionati in tutta Italia supportati dalla conduzione dell'attore comico Gennaro Calabrese e dagli ospiti nazionali Rocco Barbaro e Giancarlo Kalabrugovic alias "Pino dei Palazzi" della trasmissione televisiva Zelig e le incursioni comiche dei Non ti regoli. Il Festival è inserito negli eventi dell'Anno Europeo del patrimonio culturale 2018 - MIBAC ed è realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di Unicef Italia ed è sostenuto dalla Regione Calabria – PAC 2014/2020 – azione 1 – annualità 2018 e da "Funder 35 – l'impresa culturale che cresce".

Per info sugli eventi è possibile consultare il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it o la pagina facebook del Festival @faccedabronzi.